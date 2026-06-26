Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·22·Техно
Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Бугунги кунда сунъий интеллект (AI) технологиялари оддий саволларга жавоб бериш босқичидан ўтиб, мураккаб ва кўп босқичли вазифаларни мустақил бажарувчи агентларга айланмоқда. Бироқ, ушбу агентларга молиявий таҳлил ўтказиш ёки саёҳатларни банд қилиш каби масъулиятли ишларни топширишдан олдин, уларнинг ишончлилигини текшириш энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Собиқ Meta AI тадқиқотчилари томонидан асос солинган Патронус AI стартапи айнан шу муаммони ҳал қилиш учун 50 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Греэнфиелд Партнерс бошчилигидаги Сериес Б инвестиция раунди доирасида жалб қилинган ушбу маблағлар компаниянинг умумий капиталини 70 миллион долларга етказди. Раундда шунингдек Нотабле Капитал, Lightsпеед, Datadog ва Samsung каби йирик инвесторлар ҳам иштирок этишди. Бу каби юқори қизиқиш Патронус AI тақдим этаётган ечимларга бўлган талабнинг нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Рақамли дунёлар ва стресс-тестлар

Патронус AI ўзининг "рақамли дунё моделлари" орқали веб-сайтлар ва ички тизимларнинг нусхаларини яратади. Ушбу симуляция қилинган муҳитларда AI агентлари турли кутилмаган сценарийлар остида стресс-тестдан ўтказилади. Бу жараён Ваймо каби компанияларнинг ўзиюрар автомобилларни синовдан ўтказиш услубига ўхшайди: машина кўчага чиқишидан олдин виртуал оламда ёмон об-ҳаво ёки йўлга тўсатдан югуриб чиққан бола каби хавфли вазиятларга тайёрланади.

Ҳозирги вақтда кўплаб AI лабораториялари ўз моделларининг имкониятларини кўрсатиш учун турли бенчмарклардан (синов кўрсаткичлари) фойдаланади. Бироқ, юқори балл ҳар доим ҳам сунъий интеллект реал дунёдаги мураккаб ишларни хатосиз бажаришига кафолат бермайди. Патронус AI яратган тизим эса агентларнинг "айёрлик" қилишини, яни вазифани охирига етказмай, қисқа йўллар орқали натижага эришишга уринишларини аниқлайди ва уларни тўғри ишлашга мажбур қилади.

Нотабле Капитал бошқарувчи директори Гленн Соломоннинг таъкидлашича, Патронус AI даромадлари ўтган йил давомида 15 бараварга ошган. Ҳозирда деярли барча етакчи AI лабораториялари ва кўплаб ривожланаётган стартаплар ушбу компаниянинг мижозлари ҳисобланади. Бу сунъий интеллект хавфсизлиги ва ишончлилиги бўйича бозорнинг эҳтиёжи нақадар катта эканини кўрсатади.

Ҳозирги босқичда Патронус AI асосан дастурий инжиниринг ва молия соҳалари учун симуляция муҳитларини тақдим этмоқда. Компания асосчиларидан бири Ананд Каннаппаннинг сўзларига кўра, бу ҳали бошланиши ва келажакда бошқа кўплаб тармоқлар учун ҳам рақамли синов майдончалари яратилади. Бу эса AI агентларини кундалик ҳаётимизга янада чуқурроқ ва хавфсизроқ интеграция қилиш имконини беради.

Патронус AIСунъий IntelлектИнвестицияСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиOpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиБугун, 00:55IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиIBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиБугун, 00:23Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиNotion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди