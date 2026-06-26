Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирди

·1·Спорт
Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирди

Испания терма жамоаси ва “Реал Соседад” клуби сардори Микел Оярзабал трансфер бозоридаги шов-шувлар ҳамда терма жамоадаги ёш юлдуз Ламине Ямал атрофидаги вазиятга муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда “Барселона” қизиқишлари марказида бўлиб турган тажрибали ҳужумчи ҳозирда бор эътиборини жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Оярзабал 2025-2026-йилги мавсумни юқори савияда ўтказиб, барча турнирларда 40 та учрашувда 18 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай самарадорлик Каталония клуби скаутлари эътиборини тортмай қолмади. Бироқ Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида футболчи трансфер миш-мишларига хотиржам ёндашаётганини таъкидлади. “Агар одамлар мен ҳақимда гапиришаётган бўлса, демак мен ишимни тўғри бажаряпман. Аммо мен бунга ортиқча вақт сарфламайман ва бор диққатимни терма жамоага ёрдам беришга қаратганман”, — дейди Оярзабал.

Содиқлик тиmsоли ва келажак режалари

Оярзабал “Реал Соседад” сафида 437 та ўйин ўтказиб, 133 та гол урган ва икки бор Испания кубогини қўлга киритган ҳақиқий клуб афсонаси ҳисобланади. Унинг амалдаги шартномаси тугашига яна икки йил бор ва футболчи янги битим бўйича музокараларга шошилмаяпти. У Сан-Себастян шаҳрини ўз уйи ва “хавфсиз бандаргоҳи” деб билишини очиқ айтди.

“Мен хотиржамман. “Реал Соседад” менга бугунги даражага чиқишим учун имконият берган клуб. Шартномам бор ва ҳали олдинда йўлимиз узоқ. Ҳозирча раҳбарият билан узайтириш масаласини муҳокама қилмадик, лекин бу мени ташвишга солаётгани йўқ”, — дея қўшимча қилди ҳужумчи. Goal.com хабарига кўра, футболчи трансфер ойнаси ёпилгунга қадар фақат терма жамоа манфаатлари билан банд бўлади.

Ламине Ямални ҳимоя қилиш масъулияти

Оярзабал ўз келажагидан кўра кўпроқ 18 ёшли жамоадоши Ламине Ямалнинг руҳий ҳолати ҳақида қайғурмоқда. “Барселона” тарбияланувчиси аллақачон Испания терма жамоасининг асосий фигураларидан бирига айланган. У терма жамоада 27 та ўйин ўтказиб, 7 та гол ва 12 та ассист қайд этишга улгурди. Тажрибали сардор ёш иқтидорнинг елкасидаги босимни камайтириш керак деб ҳисоблайди.

“Ўйлайманки, кўпчилик унинг эндигина 18 ёшга тўлганини тўлиқ англамаяпти. Унинг ёшидаги бола учун бундай даражада ўйнаш ва шунчалик катта қизиқиш марказида бўлиш жуда қийин. Уни асраш, қўллаб-қувватлаш ва барқарорликни таъминлаш — барчамизнинг масъулиятимиздир. Агар унинг атрофида соғлом муҳит яратилмаса, бундай ёшда мувозанатни йўқотиш ҳеч гап эмас”, — дейди Микел Оярзабал.

Испания терма жамоаси лагерида Оярзабал каби тажрибали ўйинчиларнинг борлиги Ламине Ямал каби ёш юлдузлар учун муҳим таянч вазифасини ўтамоқда. Бу эса жамоанинг жаҳон чемпионатидаги муваффақияти учун ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиши кутилмоқда.

Микел ОярзабалЛамине ЯмалReal SociedadБарселонаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиМартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиБугун, 00:13Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиНеймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиБугун, 00:10Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди