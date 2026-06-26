Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирди
Испания терма жамоаси ва “Реал Соседад” клуби сардори Микел Оярзабал трансфер бозоридаги шов-шувлар ҳамда терма жамоадаги ёш юлдуз Ламине Ямал атрофидаги вазиятга муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда “Барселона” қизиқишлари марказида бўлиб турган тажрибали ҳужумчи ҳозирда бор эътиборини жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Оярзабал 2025-2026-йилги мавсумни юқори савияда ўтказиб, барча турнирларда 40 та учрашувда 18 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай самарадорлик Каталония клуби скаутлари эътиборини тортмай қолмади. Бироқ Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида футболчи трансфер миш-мишларига хотиржам ёндашаётганини таъкидлади. “Агар одамлар мен ҳақимда гапиришаётган бўлса, демак мен ишимни тўғри бажаряпман. Аммо мен бунга ортиқча вақт сарфламайман ва бор диққатимни терма жамоага ёрдам беришга қаратганман”, — дейди Оярзабал.
Содиқлик тиmsоли ва келажак режалариОярзабал “Реал Соседад” сафида 437 та ўйин ўтказиб, 133 та гол урган ва икки бор Испания кубогини қўлга киритган ҳақиқий клуб афсонаси ҳисобланади. Унинг амалдаги шартномаси тугашига яна икки йил бор ва футболчи янги битим бўйича музокараларга шошилмаяпти. У Сан-Себастян шаҳрини ўз уйи ва “хавфсиз бандаргоҳи” деб билишини очиқ айтди.
“Мен хотиржамман. “Реал Соседад” менга бугунги даражага чиқишим учун имконият берган клуб. Шартномам бор ва ҳали олдинда йўлимиз узоқ. Ҳозирча раҳбарият билан узайтириш масаласини муҳокама қилмадик, лекин бу мени ташвишга солаётгани йўқ”, — дея қўшимча қилди ҳужумчи. Goal.com хабарига кўра, футболчи трансфер ойнаси ёпилгунга қадар фақат терма жамоа манфаатлари билан банд бўлади.
Ламине Ямални ҳимоя қилиш масъулиятиОярзабал ўз келажагидан кўра кўпроқ 18 ёшли жамоадоши Ламине Ямалнинг руҳий ҳолати ҳақида қайғурмоқда. “Барселона” тарбияланувчиси аллақачон Испания терма жамоасининг асосий фигураларидан бирига айланган. У терма жамоада 27 та ўйин ўтказиб, 7 та гол ва 12 та ассист қайд этишга улгурди. Тажрибали сардор ёш иқтидорнинг елкасидаги босимни камайтириш керак деб ҳисоблайди.
“Ўйлайманки, кўпчилик унинг эндигина 18 ёшга тўлганини тўлиқ англамаяпти. Унинг ёшидаги бола учун бундай даражада ўйнаш ва шунчалик катта қизиқиш марказида бўлиш жуда қийин. Уни асраш, қўллаб-қувватлаш ва барқарорликни таъминлаш — барчамизнинг масъулиятимиздир. Агар унинг атрофида соғлом муҳит яратилмаса, бундай ёшда мувозанатни йўқотиш ҳеч гап эмас”, — дейди Микел Оярзабал.
Испания терма жамоаси лагерида Оярзабал каби тажрибали ўйинчиларнинг борлиги Ламине Ямал каби ёш юлдузлар учун муҳим таянч вазифасини ўтамоқда. Бу эса жамоанинг жаҳон чемпионатидаги муваффақияти учун ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиши кутилмоқда.
…