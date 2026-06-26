NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқда

·0·Техно
NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқда

АҚШнинг NASA коинот агентлиги ва Лофт Орбитал компанияси сунъий интеллект (СИ) технологияларига асосланган янги авлод сунъий йўлдошларини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади коинот аппаратларига Ердаги фавқулодда ҳодисалар, хусусан, ўрмон ёнғинлари ва атроф-муҳит ифлосланишини инсон аралашувисиз, мустақил равишда аниқлаш имконини беришдир. Бу ҳақда ixbt.com нашри Лофт Орбитал компанияси маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Федератед Аутономоус Меасуремент (ФАМE) дастури доирасида амалга оширилаётган ушбу лойиҳа коинотдаги маълумотларни қайта ишлаш тезлигини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Ҳозирги кунда сунъий йўлдошлар Ер юзасини суратга олади, сўнгра улкан ҳажмдаги маълумотларни Ерга узатади. Мутахассислар ушбу тасвирларни таҳлил қилиб, зарурат туғилганда бошқа аппаратларга батафсилроқ кузатув олиб бориш буйруғини беради. Янги тизим эса барча таҳлилий жараёнларни бевосита коинотнинг ўзида амалга оширади.

Синовларнинг биринчи босқичи жорий йилнинг июн ойида Лофт Орбитал компаниясининг амалдаги сунъий йўлдошларидан бирида бошланди. Унга NASAнинг Реактив ҳаракат лабораторияси (ЖПЛ) томонидан ишлаб чиқилган махсус дастурий таъминот ўрнатилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология коинот аппаратларига бир-бири билан маълумот алмашиш ва муҳим воқеаларга тезкор муносабат билдириш имконини беради.

Коинотда мустақил қарор қабул қилиш технологияси

Лойиҳа доирасида "тип-анд-куе" деб аталадиган жараён автоматлаштирилади. Бунда битта сунъий йўлдош шубҳали объектни (масалан, ёнғин ўчоғини) аниқласа, дарҳол бошқа аппаратларга сигнал юборади. Бошқа сунъий йўлдошлар эса Ер станциясидан буйруқ кутиб ўтирмасдан, ўз датчикларини ўша нуқтага қаратади ва батафсил таҳлилни бошлайди. Бу вақтни тежаш ва табиий офатларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Лофт Орбитал вакили Пол Лассерренинг сўзларига кўра, илгари сунъий интеллект моделларининг ўта йириклиги ва коинот аппаратларининг ҳисоблаш қуввати чеклангани сабабли бундай тизимларни жорий этиш имконсиз деб ҳисобланган. Бироқ сўнгги ойларда пайдо бўлган ихчам ва "мультимодал" фикрлаш қобилиятига эга янги авлод СИ моделлари бу тўсиқларни бартараф этди. Эндиликда сунъий йўлдошлар камроқ энергия сарфлаган ҳолда мураккаб тасвирларни реал вақт режимида таҳлил қила олади.

Янги тизимнинг ишлаш тамойили қуйидаги муҳим босқичларни ўз ичига олади:

  • Ер юзасини доимий равишда коинот патрули режимида кузатиш;
  • СИ ёрдамида тасвирлардаги аномалияларни (тутун, нефт тўкилиши, сув сатининг ўзгариши) аниқлаш;
  • Маълумотларни Ерга юбормасдан, аппарат бортида таҳлил қилиш;
  • Бошқа сунъий йўлдошларга автоматик тарзда вазифа топшириш.

Ушбу технология нафақат ёнғинларни, балки глобал экологик ўзгаришларни кузатишда ҳам инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Лофт Орбитал келгуси йилларда, аниқроғи 2027 ва 2028-йилларда янги авлод сунъий йўлдошларини учиришни режалаштирган бўлиб, уларда ушбу автоном тизим тўлиқ қувват билан ишга туширилади. Бу эса инсониятга коинотдан туриб сайёрамизни янада самаралироқ ҳимоя қилиш имконини беради.

NASAСунъий IntelлектКоинотТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиOpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиБугун, 00:55IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиIBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиБугун, 00:23Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиNotion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди