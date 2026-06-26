Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди

·40·Спорт
Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди

Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар ва АҚШнинг ФК Синсиннати клуби ўртасидаги трансфер музокаралари кутилмаганда тўхтаб қолди. Маълумотларга кўра, футболчи музокараларнинг секин кечаётганидан норози бўлиб, АҚШ клуби билан алоқаларни узишга қарор қилган. Бу ҳолат футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда, чунки бразилиялик ҳужумчининг MLSга ўтиши лигага бўлган қизиқишни янги босқичга олиб чиқиши кутилаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, ФК Синсиннати спорт директори Чрис Албригҳт ва президент Жефф Бердинг жорий йилнинг апрель ойида Бразилияга ташриф буюриб, Неймар ҳамда унинг отаси билан учрашишган. Бир неча ой давом этган мулоқотларга қарамай, Америка клуби 34 ёшли футболчига расмий ва аниқ таклиф билан чиқмаган. Айнан мана шу ноаниқлик Неймар ва унинг вакилларининг ҳафсаласини пир қилган асосий омил сифатида кўрилмоқда.

Молиявий шартлар ва таклифнинг йўқлиги

Неймар агар молиявий шартлар қониқарли бўлса, Огаё штати жамоаси сафига қўшилишга тайёрлигини билдирган эди. Бироқ, клуб раҳбарияти оғзаки музокаралардан нарига ўтмади. Натижада, дунёнинг энг маҳоратли футболчиларидан бири ўз келажагини бошқа вариантлар билан боғлашни афзал кўрди. Ҳозирда унинг Бразилиянинг Сантос клуби билан шартномаси йил якунига қадар амал қилади.

Ҳужумчи Сантос сафида жорий мавсумда 15 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг жисмоний ҳолати ва ўйин формаси ҳали ҳам юқори даражада эканлиги, кўплаб гранд клублар эътиборини тортиб келмоқда. Неймар Барселона ва PSJ каби клублардаги фаолияти давомида 216 та гол уриб, ўзининг сермаҳсуллигини исботлаган.

Неймарнинг MLSга бўлган қизиқиши сўнгани йўқ

Гарчи ФК Синсиннати билан келишув амалга ошмаган бўлса-да, Неймар ҳамон Шимолий Америка лигасида ўйнаш ғоясига ижобий қарайди. Агар муносиб лойиҳа ва молиявий кафолатлар берилса, у Лионель Месси ортидан АҚШга йўл олиши мумкин. Бу эса MLSнинг маркетинг салоҳиятини янада оширишга хизмат қилиши шубҳасиз.

Шу билан бирга, Неймар узоқ танаффусдан сўнг Бразилия терма жамоаси таркибига қайтди. Шотландияга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда у ўзининг 129-учрашувини ўтказди. Терма жамоа сафида 79 та гол урган ҳужумчи ҳозирда бор эътиборини халқаро мусобақаларга қаратган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ФК Синсиннати учун бу бой берилган катта имконият бўлиши мумкин. Неймар даражасидаги юлдузнинг трансфер бозорида эркин агентга айланиши кўплаб клублар, жумладан, Яқин Шарқ ва Европа жамоалари ўртасида рақобатни кучайтиради. Футболчининг кейинги манзили қаер бўлиши яқин ойларда ойдинлашади.

НеймарMLSТрансферБразилияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБугун, 01:17Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиМикел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиБугун, 00:54Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиМартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиБугун, 00:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди