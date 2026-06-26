Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди
Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар ва АҚШнинг ФК Синсиннати клуби ўртасидаги трансфер музокаралари кутилмаганда тўхтаб қолди. Маълумотларга кўра, футболчи музокараларнинг секин кечаётганидан норози бўлиб, АҚШ клуби билан алоқаларни узишга қарор қилган. Бу ҳолат футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда, чунки бразилиялик ҳужумчининг MLSга ўтиши лигага бўлган қизиқишни янги босқичга олиб чиқиши кутилаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, ФК Синсиннати спорт директори Чрис Албригҳт ва президент Жефф Бердинг жорий йилнинг апрель ойида Бразилияга ташриф буюриб, Неймар ҳамда унинг отаси билан учрашишган. Бир неча ой давом этган мулоқотларга қарамай, Америка клуби 34 ёшли футболчига расмий ва аниқ таклиф билан чиқмаган. Айнан мана шу ноаниқлик Неймар ва унинг вакилларининг ҳафсаласини пир қилган асосий омил сифатида кўрилмоқда.
Молиявий шартлар ва таклифнинг йўқлигиНеймар агар молиявий шартлар қониқарли бўлса, Огаё штати жамоаси сафига қўшилишга тайёрлигини билдирган эди. Бироқ, клуб раҳбарияти оғзаки музокаралардан нарига ўтмади. Натижада, дунёнинг энг маҳоратли футболчиларидан бири ўз келажагини бошқа вариантлар билан боғлашни афзал кўрди. Ҳозирда унинг Бразилиянинг Сантос клуби билан шартномаси йил якунига қадар амал қилади.
Ҳужумчи Сантос сафида жорий мавсумда 15 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг жисмоний ҳолати ва ўйин формаси ҳали ҳам юқори даражада эканлиги, кўплаб гранд клублар эътиборини тортиб келмоқда. Неймар Барселона ва PSJ каби клублардаги фаолияти давомида 216 та гол уриб, ўзининг сермаҳсуллигини исботлаган.
Неймарнинг MLSга бўлган қизиқиши сўнгани йўқГарчи ФК Синсиннати билан келишув амалга ошмаган бўлса-да, Неймар ҳамон Шимолий Америка лигасида ўйнаш ғоясига ижобий қарайди. Агар муносиб лойиҳа ва молиявий кафолатлар берилса, у Лионель Месси ортидан АҚШга йўл олиши мумкин. Бу эса MLSнинг маркетинг салоҳиятини янада оширишга хизмат қилиши шубҳасиз.
Шу билан бирга, Неймар узоқ танаффусдан сўнг Бразилия терма жамоаси таркибига қайтди. Шотландияга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда у ўзининг 129-учрашувини ўтказди. Терма жамоа сафида 79 та гол урган ҳужумчи ҳозирда бор эътиборини халқаро мусобақаларга қаратган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ФК Синсиннати учун бу бой берилган катта имконият бўлиши мумкин. Неймар даражасидаги юлдузнинг трансфер бозорида эркин агентга айланиши кўплаб клублар, жумладан, Яқин Шарқ ва Европа жамоалари ўртасида рақобатни кучайтиради. Футболчининг кейинги манзили қаер бўлиши яқин ойларда ойдинлашади.
…