Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қолади
Манчестер Юнайтед жамоаси сардори Бруно Фернандес Саудия Арабистони клубларидан бўлаётган жиддий қизиқишларга қарамай, Англияда қолишга қарор қилди. Португалиялик плеймейкер “Олд Траффорд”даги фаолиятини камида яна бир мавсум давом эттириш ниятида эканини маълум қилди. Бу қарор Манчестер клуби мухлислари учун кутилган хушхабар бўлди, чунки сардор жамоанинг ўйин тизимида марказий ўринни эгаллайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотга кўра, Фернандес ўзининг келажаги бўйича аниқ тўхтамга келиб бўлган. Гарчи унинг атрофида турли трансфер миш-мишлари юрган бўлса-да, футболчи жамоадошлари ва яқин дўстларига Манчестерда қолишини билдирган. Бу қарор Саудия Pro лигаси вакиллари, хусусан, Криштиано Роналдо тўп сураётган Ал-Насср клуби учун нохуш хабар бўлиши табиий.
Саудия клубларининг қизиқиши ва рад этилган таклифларСаудия Арабистони клублари, жумладан, Ал-Ҳилал, Ал-Насср ва Ал-Иттиҳад ўтган ёздан бери Фернандесни ўз сафига қўшиб олишга уриниб келмоқда. Айниқса, Ал-Ҳилал томонидан билдирилган қизиқиш ўтган мавсумда футболчини бироз иккилантирган эди. Бироқ, якунда Бруно ҳам оилавий шароити, ҳам футболчилик фаолиятидаги юқори савияни сақлаб қолиш мақсадида Англияда қолишни афзал кўрган.
Ҳозирда Ал-Насср клуби Фернандесни Криштиано Роналдо билан яна бир жамоада бирлаштиришни мақсад қилган. Вазиятни янада жиддийлаштираётган омил шундаки, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ҳам Ар-Риёд клубини бошқариши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Шунга қарамай, 31 ёшли ярим ҳимоячи ҳозирча Осиёга кўчиб ўтиш ниятида эмас.
Шартнома тафсилотлари ва клуб позициясиМанчестер Юнайтед раҳбарияти сардорнинг масаласида анча хотиржам. Фернандеснинг амалдаги шартномаси якунланишига яна бир йил бор ва клуб уни яна бир йилга узайтириш ҳуқуқига эга. Шунингдек, унинг шартномасида Англия ташқарисидаги клублар учун 65 миллион евро (56 миллион фунт) миқдоридаги товон пули белгиланган бўлса-да, футболчининг ўзи кетишни истамаяпти.
Goal.com нашрининг ёзишича, Фернандеснинг клуб раҳбарияти билан муносабатлари ҳар доим ҳам силлиқ бўлмаган. Бир муддат аввал у берган интервюсида клуб уни сотишга тайёр бўлгани, бироқ мураббийнинг қаршилиги сабабли бу амалга ошмаганини шама қилган эди. Аммо ҳозирда вазият ўзгарган ва янги мураббийлар штаби сардорни жамоанинг ажралмас қисми деб ҳисобламоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бруно Фернандес Манчестер Юнайтед лойиҳасининг тамал тоши бўлиб қолмоқда. Унинг қарори жамоа ичидаги барқарорликни таъминлашга хизмат қилади. Саудия клублари эса ўзларининг юлдузли лойиҳаларини тўлдириш учун бошқа вариантларни қидиришларига тўғри келади.
…