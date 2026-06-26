Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қолади

·0·Спорт
Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қолади

Манчестер Юнайтед жамоаси сардори Бруно Фернандес Саудия Арабистони клубларидан бўлаётган жиддий қизиқишларга қарамай, Англияда қолишга қарор қилди. Португалиялик плеймейкер “Олд Траффорд”даги фаолиятини камида яна бир мавсум давом эттириш ниятида эканини маълум қилди. Бу қарор Манчестер клуби мухлислари учун кутилган хушхабар бўлди, чунки сардор жамоанинг ўйин тизимида марказий ўринни эгаллайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотга кўра, Фернандес ўзининг келажаги бўйича аниқ тўхтамга келиб бўлган. Гарчи унинг атрофида турли трансфер миш-мишлари юрган бўлса-да, футболчи жамоадошлари ва яқин дўстларига Манчестерда қолишини билдирган. Бу қарор Саудия Pro лигаси вакиллари, хусусан, Криштиано Роналдо тўп сураётган Ал-Насср клуби учун нохуш хабар бўлиши табиий.

Саудия клубларининг қизиқиши ва рад этилган таклифлар

Саудия Арабистони клублари, жумладан, Ал-Ҳилал, Ал-Насср ва Ал-Иттиҳад ўтган ёздан бери Фернандесни ўз сафига қўшиб олишга уриниб келмоқда. Айниқса, Ал-Ҳилал томонидан билдирилган қизиқиш ўтган мавсумда футболчини бироз иккилантирган эди. Бироқ, якунда Бруно ҳам оилавий шароити, ҳам футболчилик фаолиятидаги юқори савияни сақлаб қолиш мақсадида Англияда қолишни афзал кўрган.

Ҳозирда Ал-Насср клуби Фернандесни Криштиано Роналдо билан яна бир жамоада бирлаштиришни мақсад қилган. Вазиятни янада жиддийлаштираётган омил шундаки, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ҳам Ар-Риёд клубини бошқариши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Шунга қарамай, 31 ёшли ярим ҳимоячи ҳозирча Осиёга кўчиб ўтиш ниятида эмас.

Шартнома тафсилотлари ва клуб позицияси

Манчестер Юнайтед раҳбарияти сардорнинг масаласида анча хотиржам. Фернандеснинг амалдаги шартномаси якунланишига яна бир йил бор ва клуб уни яна бир йилга узайтириш ҳуқуқига эга. Шунингдек, унинг шартномасида Англия ташқарисидаги клублар учун 65 миллион евро (56 миллион фунт) миқдоридаги товон пули белгиланган бўлса-да, футболчининг ўзи кетишни истамаяпти.

Goal.com нашрининг ёзишича, Фернандеснинг клуб раҳбарияти билан муносабатлари ҳар доим ҳам силлиқ бўлмаган. Бир муддат аввал у берган интервюсида клуб уни сотишга тайёр бўлгани, бироқ мураббийнинг қаршилиги сабабли бу амалга ошмаганини шама қилган эди. Аммо ҳозирда вазият ўзгарган ва янги мураббийлар штаби сардорни жамоанинг ажралмас қисми деб ҳисобламоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бруно Фернандес Манчестер Юнайтед лойиҳасининг тамал тоши бўлиб қолмоқда. Унинг қарори жамоа ичидаги барқарорликни таъминлашга хизмат қилади. Саудия клублари эса ўзларининг юлдузли лойиҳаларини тўлдириш учун бошқа вариантларни қидиришларига тўғри келади.

Манчестер ЮнайтедБруно ФернандесАл-НассрКриштиано РоналдоТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиМикел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиБугун, 00:54Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиМартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиБугун, 00:13Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиНеймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди