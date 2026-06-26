Минг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилди

·17·Дунё
Минг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилди

Мексиканинг қалин жунгли ўрмонлари бағрида археологлар томонидан Майя цивилизациясига тегишли яна бир ноёб ва сирли шаҳар кашф этилди. Олимлар ҳисоб-китобларига кўра, ушбу шаҳар минг йилдан ортиқ вақт давомида инсонлар назаридан четда қолиб келган.

Маълум қилинишича, топилма Кампече штатида жойлашган Калакмуль биосфера қўриқхонаси ҳудудида словениялик ва мексикалик олимларнинг қўшма тадқиқот экспедицияси давомида аниқланган. Янги археологик ёдгорликка юкатек майялари тилида “йўл йўқ” маъносини англатувчи Минанбе номи берилди. Бу ном шаҳар жойлашган ҳудудга етиб бориш жуда мушкул бўлгани сабабли танланган.

Тадқиқотларга Словения фан ва санъат академияси Илмий-тадқиқот маркази археологи Иван Шпрайц раҳбарлик қилди. Дала ишлари бошланишидан аввал мутахассислар ҳудуднинг LiDAR — лазерли сканерлаш технологияси орқали олинган маълумотларини таҳлил қилган. Айнан шу маълумотлар қалин ўрмон қоплами остида қадимий сунъий иншоотлар мавжуд бўлиши мумкинлигини кўрсатган.

Қазиш ва ўрганиш ишлари натижасида майдони тахминан 13 гектарни ташкил этувчи қадимий шаҳар аниқланди. Дастлабки маълумотларга кўра, Минанбе милодий 600–900 йиллар оралиғида қурилган. Шаҳар ҳудудида кўплаб меъморий иншоотлар, жумладан, Рио-Бек услубида барпо этилган 13 метр баландликдаги пирамида, сув рамзлари ҳамда бошдан жудо қилиш маросимлари акс этган тош рельефлар сақланиб қолган.

Археологларнинг таъкидлашича, топилма деярли шикастланмаган ҳолатда етиб келган. Кўплаб бошқа Майя шаҳарларидан фарқли равишда, бу ерда талон-торож ёки ноқонуний қазиш излари аниқланмаган. Бу эса Минанбенинг илмий ва тарихий аҳамиятини янада оширмоқда.

Олимлар фикрича, ушбу шаҳар ўз даврида қишлоқ хўжалигига таянган йирик иқтисодий ва минтақавий марказлардан бири бўлган. Янги кашфиёт Майя цивилизациясининг ҳалигача ўрганилмаган сирларини очишда муҳим аҳамият касб этиши кутилмоқда.

МексикаКалакмульМинанбеИван ШпрайцСловения
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКеча, 23:41Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиОлимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиКеча, 23:30Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиЖанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиКеча, 23:07Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиҚирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 23:04Қозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиҚозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиКеча, 21:07Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Кеча, 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда