Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилди

·10·Авто
Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилди

Россиянинг "AvtoVAZ" концерни ўзининг янги Lada Iskra оиласини ривожлантиришда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи ушбу туркумдаги универсал кузовли автомобилнинг янги "Драйв" (Дриве) комплектациясини тақдим этди. Мазкур версиянинг асосий ўзига хослиги шундаки, у кучлироқ двигател ва механик узатмалар қутиси уйғунлигига эга бўлиб, аввалги аналогларидан сезиларли даражада арзонлашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модификация 1,6 литр ҳажмли, 106 от кучига эга двигател билан жиҳозланган. Эътиборли жиҳати, шу пайтга қадар ушбу моторли универсаллар фақат автомат узатмалар қутиси билан таклиф қилинаётган эди. Эндиликда харидорлар 6 поғонали механик узатмалар қутисини танлаш имкониятига эга бўлдилар, бу эса автомобилнинг бошланғич нархини пасайтиришга хизмат қилди.

Техник кўрсаткичлар ва динамика

ixbt.com маълумотига кўра, механик узатмалар қутисига эга Lada Iskra универсали соатига 100 километр тезликка 12,7 сонияда эришади. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 174 километрни ташкил этади. Ёқилғи тежамкорлиги масаласида ҳам кўрсаткичлар ёмон эмас: ишлаб чиқарувчи ўртача ёқилғи сарфи 100 километр масофа учун 7,8 литрни ташкил этишини маълум қилган.

Нархнинг пасайиши автомобилнинг жиҳозланиш даражасига салбий таъсир кўрсатмаган. "Драйв" комплектацияси замонавий ҳайдовчи учун зарур бўлган барча қулайликларни ўз ичига олади. Хусусан, хавфсизлик ва қулайлик тизимлари рўйхати анча кенг шакллантирилган.

  • Кондиционер ва иккита хавфсизлик ёстиғи;
  • Олд ўриндиқлар, ён кўзгулар ва ойна ювиш форсункаларини иситиш тизими;
  • Круиз-контрол ва ёмғир датчиги;
  • Lada ЭнжоЙ Эво мультимедиа тизими;
  • Lada Коннект Старт телематик платформаси.

Нархлар ва бозор позицияси

Янги Lada Iskra универсали "Драйв" ижросида 1 565 000 рублдан бошланадиган нархда сотувга чиқади. Бу кўрсаткич автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган худди шундай версиядан қарийб 112 минг рублга арзонроқдир. Таққослаш учун, Lada Iskra оиласининг энг содда седани ҳозирда чегирмаларсиз 1 277 000 рублдан таклиф этилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари анъанавий равишда ўз ўрнига эга бўлиб келган. Гарчи сўнгги йилларда Хитой брендлари ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобат кучайган бўлса-да, Iskra каби янги моделлар ҳамёнбоп сегментда ўз харидорларини топиши кутилмоқда. Айниқса, механик узатмалар қутисига эга универсаллар юк ташиш ва оилавий эҳтиёжлар учун қулай вариант ҳисобланади.

Экспертларнинг таъкидлашича, Lada Iskra моделининг кенгайиши "AvtoVAZ"га бюджетли автомобиллар сегментидаги мавқеини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Янги трансмиссия танлови нафақат нархни тушириш, балки автомобилни техник хизмат кўрсатиш нуқтаи назаридан ҳам соддалаштириш имконини беради.

LadaAvtoVAZLada IskraАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариSkoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариКеча, 22:52Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Кеча, 17:56Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Кеча, 16:55ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаКеча, 15:58Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаКеча, 15:51Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиКеча, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди