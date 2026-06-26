Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилди
Россиянинг "AvtoVAZ" концерни ўзининг янги Lada Iskra оиласини ривожлантиришда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи ушбу туркумдаги универсал кузовли автомобилнинг янги "Драйв" (Дриве) комплектациясини тақдим этди. Мазкур версиянинг асосий ўзига хослиги шундаки, у кучлироқ двигател ва механик узатмалар қутиси уйғунлигига эга бўлиб, аввалги аналогларидан сезиларли даражада арзонлашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модификация 1,6 литр ҳажмли, 106 от кучига эга двигател билан жиҳозланган. Эътиборли жиҳати, шу пайтга қадар ушбу моторли универсаллар фақат автомат узатмалар қутиси билан таклиф қилинаётган эди. Эндиликда харидорлар 6 поғонали механик узатмалар қутисини танлаш имкониятига эга бўлдилар, бу эса автомобилнинг бошланғич нархини пасайтиришга хизмат қилди.
Техник кўрсаткичлар ва динамикаixbt.com маълумотига кўра, механик узатмалар қутисига эга Lada Iskra универсали соатига 100 километр тезликка 12,7 сонияда эришади. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 174 километрни ташкил этади. Ёқилғи тежамкорлиги масаласида ҳам кўрсаткичлар ёмон эмас: ишлаб чиқарувчи ўртача ёқилғи сарфи 100 километр масофа учун 7,8 литрни ташкил этишини маълум қилган.
Нархнинг пасайиши автомобилнинг жиҳозланиш даражасига салбий таъсир кўрсатмаган. "Драйв" комплектацияси замонавий ҳайдовчи учун зарур бўлган барча қулайликларни ўз ичига олади. Хусусан, хавфсизлик ва қулайлик тизимлари рўйхати анча кенг шакллантирилган.
- Кондиционер ва иккита хавфсизлик ёстиғи;
- Олд ўриндиқлар, ён кўзгулар ва ойна ювиш форсункаларини иситиш тизими;
- Круиз-контрол ва ёмғир датчиги;
- Lada ЭнжоЙ Эво мультимедиа тизими;
- Lada Коннект Старт телематик платформаси.
Нархлар ва бозор позициясиЯнги Lada Iskra универсали "Драйв" ижросида 1 565 000 рублдан бошланадиган нархда сотувга чиқади. Бу кўрсаткич автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган худди шундай версиядан қарийб 112 минг рублга арзонроқдир. Таққослаш учун, Lada Iskra оиласининг энг содда седани ҳозирда чегирмаларсиз 1 277 000 рублдан таклиф этилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари анъанавий равишда ўз ўрнига эга бўлиб келган. Гарчи сўнгги йилларда Хитой брендлари ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобат кучайган бўлса-да, Iskra каби янги моделлар ҳамёнбоп сегментда ўз харидорларини топиши кутилмоқда. Айниқса, механик узатмалар қутисига эга универсаллар юк ташиш ва оилавий эҳтиёжлар учун қулай вариант ҳисобланади.
Экспертларнинг таъкидлашича, Lada Iskra моделининг кенгайиши "AvtoVAZ"га бюджетли автомобиллар сегментидаги мавқеини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Янги трансмиссия танлови нафақат нархни тушириш, балки автомобилни техник хизмат кўрсатиш нуқтаи назаридан ҳам соддалаштириш имконини беради.
…