Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлди

·37·Техно
Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлди

Технология оламидаги нархлар кўтарилиши тўлқини энди ўйин саноатига ҳам етиб келди. Apple компанияси ўз қурилмалари нархини оширганидан сўнг, кўп ўтмай Microsoft ҳам Xbox ўйин консоллари учун янги нарх сиёсатини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар нафақат фойдаланувчилар ҳамёнига таъсир қилади, балки глобал электроника бозоридаги жиддий муаммоларни ҳам кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания берган расмий маълумотларга кўра, 1-августдан бошлаб бутун дунё бўйлаб Xbox консоллари нархи сезиларли даражада кўтарилади. Хусусан, 512GB хотирага эга моделлар 100 долларга, 1TB ҳажмдаги версиялар эса 150 долларга қимматлашади. Шу билан бирга, Microsoft 2TB ҳажмли моделни ишлаб чиқаришни бутунлай тўхтатишга қарор қилди. Бу каби кескин чоралар охирги бир йил ичида иккинчи марта амалга оширилмоқда.

Хотира нархлари ва сунъий интеллект таъсири

Microsoft ушбу қарорини бутун дунё бўйлаб хотира чиплари ва маълумотларни сақлаш қурилмалари (стораге) нархининг кескин ошиб кетгани билан изоҳлади. Маълум қилинишича, бутловчи қисмлар нархи аввалги даражадан 2,5 баравардан кўпроққа қимматлашган. Мутахассисларнинг башоратига кўра, 2027-йилнинг кузига бориб бу кўрсаткичлар яна икки бараварга ошиши мумкин.

Ушбу вазиятнинг асосий сабабчиси сифатида сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши кўрсатилмоқда. Apple ҳам ўзининг Мак ва iPad қурилмалари нархини оширишда айнан шу омилни келтириб ўтган эди. AI инфратузилмаси ва йирик маълумотлар марказларига бўлган мислсиз талаб илғор хотира чиплари етказиб бериш занжирида тақчилликни келтириб чиқарди, бу эса оддий маиший электроника нархига бевосита таъсир кўрсатмоқда.

Рақобатчилар ва бозор ҳолати

Xbox нархларининг ошиши фонида унинг асосий рақобатчиси Sony ҳам PlayStation 5 (PS5) нархини кўтаргани ёдга олинмоқда. PS5 Дигитал Эдитион модели сотувга чиққан вақтдаги 499 доллардан 599 долларгача қимматлашган. Нинтендо эса Свитч 2 учун нархларни нисбатан мўътадил ушлаб турган бўлса-да, бозор босими остида келажакда нархларни қайта кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас.

Ўзбекистон бозорида ҳам Xbox ва PlayStation консоллари расмий ва норасмий дилерлар орқали кенг сотилади. Глобал нархларнинг ошиши маҳаллий дўконлардаги нархнавога ҳам таъсир кўрсатиши муқаррар. Бу эса геймерлар учун янги авлод консолларини харид қилишни янада мураккаблаштиради.

Microsoft вазиятни юmsҳатиш мақсадида харидорларга бир қатор имтиёзлар таклиф қилмоқда. Компания баёнотида қуйидаги чоралар кўзда тутилган:

  • Аввал ишлатилган (превиоуслй плаед) консолларни арзонроқ нархда сотиш дастурларини йўлга қўйиш;
  • Microsoft Сторе орқали харид қилинганда "Ҳозир сотиб ол, кейин тўла" тизимини кенгайтириш;
  • Amazon каби ҳамкор платформаларда 12 ойгача бўлган фоизсиз муддатли тўлов имкониятларини тақдим этиш.
Шундай қилиб, технология оламидаги AI пойгаси нафақат дастурий таъминот, балки кундалик фойдаланиладиган қурилмаларнинг ҳам қимматлашишига олиб келмоқда. Microsoft ва Apple каби гигантларнинг бу қадамлари бутун саноат учун янги стандарт бўлиши мумкин.

MicrosoftXboxAppleСунъий IntelлектГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиOpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиБугун, 00:55IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиIBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиБугун, 00:23Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиNotion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди