Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлди
Технология оламидаги нархлар кўтарилиши тўлқини энди ўйин саноатига ҳам етиб келди. Apple компанияси ўз қурилмалари нархини оширганидан сўнг, кўп ўтмай Microsoft ҳам Xbox ўйин консоллари учун янги нарх сиёсатини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар нафақат фойдаланувчилар ҳамёнига таъсир қилади, балки глобал электроника бозоридаги жиддий муаммоларни ҳам кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания берган расмий маълумотларга кўра, 1-августдан бошлаб бутун дунё бўйлаб Xbox консоллари нархи сезиларли даражада кўтарилади. Хусусан, 512GB хотирага эга моделлар 100 долларга, 1TB ҳажмдаги версиялар эса 150 долларга қимматлашади. Шу билан бирга, Microsoft 2TB ҳажмли моделни ишлаб чиқаришни бутунлай тўхтатишга қарор қилди. Бу каби кескин чоралар охирги бир йил ичида иккинчи марта амалга оширилмоқда.
Хотира нархлари ва сунъий интеллект таъсириMicrosoft ушбу қарорини бутун дунё бўйлаб хотира чиплари ва маълумотларни сақлаш қурилмалари (стораге) нархининг кескин ошиб кетгани билан изоҳлади. Маълум қилинишича, бутловчи қисмлар нархи аввалги даражадан 2,5 баравардан кўпроққа қимматлашган. Мутахассисларнинг башоратига кўра, 2027-йилнинг кузига бориб бу кўрсаткичлар яна икки бараварга ошиши мумкин.
Ушбу вазиятнинг асосий сабабчиси сифатида сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши кўрсатилмоқда. Apple ҳам ўзининг Мак ва iPad қурилмалари нархини оширишда айнан шу омилни келтириб ўтган эди. AI инфратузилмаси ва йирик маълумотлар марказларига бўлган мислсиз талаб илғор хотира чиплари етказиб бериш занжирида тақчилликни келтириб чиқарди, бу эса оддий маиший электроника нархига бевосита таъсир кўрсатмоқда.
Рақобатчилар ва бозор ҳолатиXbox нархларининг ошиши фонида унинг асосий рақобатчиси Sony ҳам PlayStation 5 (PS5) нархини кўтаргани ёдга олинмоқда. PS5 Дигитал Эдитион модели сотувга чиққан вақтдаги 499 доллардан 599 долларгача қимматлашган. Нинтендо эса Свитч 2 учун нархларни нисбатан мўътадил ушлаб турган бўлса-да, бозор босими остида келажакда нархларни қайта кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас.
Ўзбекистон бозорида ҳам Xbox ва PlayStation консоллари расмий ва норасмий дилерлар орқали кенг сотилади. Глобал нархларнинг ошиши маҳаллий дўконлардаги нархнавога ҳам таъсир кўрсатиши муқаррар. Бу эса геймерлар учун янги авлод консолларини харид қилишни янада мураккаблаштиради.
Microsoft вазиятни юmsҳатиш мақсадида харидорларга бир қатор имтиёзлар таклиф қилмоқда. Компания баёнотида қуйидаги чоралар кўзда тутилган:
- Аввал ишлатилган (превиоуслй плаед) консолларни арзонроқ нархда сотиш дастурларини йўлга қўйиш;
- Microsoft Сторе орқали харид қилинганда "Ҳозир сотиб ол, кейин тўла" тизимини кенгайтириш;
- Amazon каби ҳамкор платформаларда 12 ойгача бўлган фоизсиз муддатли тўлов имкониятларини тақдим этиш.
…