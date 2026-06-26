Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Бугунги кунда сунъий интеллект (AI) технологиялари оддий саволларга жавоб бериш босқичидан ўтиб, мураккаб ва кўп босқичли вазифаларни мустақил бажарувчи агентларга айланмоқда. Бироқ, ушбу агентларга молиявий таҳлил ўтказиш ёки саёҳатларни банд қилиш каби масъулиятли ишларни топширишдан олдин, уларнинг ишончлилигини текшириш энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Собиқ Meta AI тадқиқотчилари томонидан асос солинган Патронус AI стартапи айнан шу муаммони ҳал қилиш учун 50 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Греэнфиелд Партнерс бошчилигидаги Сериес Б инвестиция раунди доирасида жалб қилинган ушбу маблағлар компаниянинг умумий капиталини 70 миллион долларга етказди. Раундда шунингдек Нотабле Капитал, Lightsпеед, Datadog ва Samsung каби йирик инвесторлар ҳам иштирок этишди. Бу каби юқори қизиқиш Патронус AI тақдим этаётган ечимларга бўлган талабнинг нақадар юқори эканлигидан далолат беради.
Рақамли дунёлар ва стресс-тестларПатронус AI ўзининг "рақамли дунё моделлари" орқали веб-сайтлар ва ички тизимларнинг нусхаларини яратади. Ушбу симуляция қилинган муҳитларда AI агентлари турли кутилмаган сценарийлар остида стресс-тестдан ўтказилади. Бу жараён Ваймо каби компанияларнинг ўзиюрар автомобилларни синовдан ўтказиш услубига ўхшайди: машина кўчага чиқишидан олдин виртуал оламда ёмон об-ҳаво ёки йўлга тўсатдан югуриб чиққан бола каби хавфли вазиятларга тайёрланади.
Ҳозирги вақтда кўплаб AI лабораториялари ўз моделларининг имкониятларини кўрсатиш учун турли бенчмарклардан (синов кўрсаткичлари) фойдаланади. Бироқ, юқори балл ҳар доим ҳам сунъий интеллект реал дунёдаги мураккаб ишларни хатосиз бажаришига кафолат бермайди. Патронус AI яратган тизим эса агентларнинг "айёрлик" қилишини, яни вазифани охирига етказмай, қисқа йўллар орқали натижага эришишга уринишларини аниқлайди ва уларни тўғри ишлашга мажбур қилади.
Нотабле Капитал бошқарувчи директори Гленн Соломоннинг таъкидлашича, Патронус AI даромадлари ўтган йил давомида 15 бараварга ошган. Ҳозирда деярли барча етакчи AI лабораториялари ва кўплаб ривожланаётган стартаплар ушбу компаниянинг мижозлари ҳисобланади. Бу сунъий интеллект хавфсизлиги ва ишончлилиги бўйича бозорнинг эҳтиёжи нақадар катта эканини кўрсатади.
Ҳозирги босқичда Патронус AI асосан дастурий инжиниринг ва молия соҳалари учун симуляция муҳитларини тақдим этмоқда. Компания асосчиларидан бири Ананд Каннаппаннинг сўзларига кўра, бу ҳали бошланиши ва келажакда бошқа кўплаб тармоқлар учун ҳам рақамли синов майдончалари яратилади. Бу эса AI агентларини кундалик ҳаётимизга янада чуқурроқ ва хавфсизроқ интеграция қилиш имконини беради.
…