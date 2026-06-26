Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақида

·25·Спорт
Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақида

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўзининг ёши ва жисмоний қонуниятларга бўйсунмаслигини яна бир бор исботламоқда. 39 ёшни қарши олганига қарамай, афсонавий ҳужумчи шимолий Америкадаги мундиалда ўз жамоасини ғалабалар сари етаклаб, бутун дунё футбол жамоатчилигини, жумладан, собиқ жамоадошларини ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси ва "Барселона" юлдузи Педри ДSportс нашрига берган интервюсида Мессининг ҳозирги ҳолати ҳақида ўз фикрларини билдирди. 2020-21-йилги мавсумда Лионель билан бирга кийиниш хонасини баҳам кўрган ёш ярим ҳимоячи, саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг маҳорати йиллар ўтса-да, заррача пасаймаганини таъкидлади. Педрининг сўзларига кўра, Мессининг майдонни кўриш қобилияти уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий омилдир.

Ақл-идрок ва маҳорат уйғунлиги

"Мен у билан бирга ўйнаш ва машғулот ўтказиш бахтига муяссар бўлганман. Ўшанда ундан кўп нарсани ўрганган бўлсам, ҳозир унинг ўйинларидан шунчаки завқланяпман," — дейди Педри. Унинг таъкидлашича, кўплаб футболчилар ёш ўтиши билан жисмоний кўрсаткичлари пасайиши сабабли қийналса, Лионель Месси ўйинни интеллект орқали бошқаришга ўтган.

Педри Мессининг ўйин услубини таҳлил қилар экан, унинг бўшлиқларни топиш қобилиятига алоҳида тўхталди: "Агар уни телевизор орқали кузатсангиз, у доимо бўш нуқталарни қидираётганини кўрасиз. У футболни бошқалардан бир неча сония олдинроқ кўради ва гол уриш учун қаерда бўлиш кераклигини аниқ билади. Унинг ёшида бундай даражани ушлаб туриш фақат унинг қўлидан келади".

Тарихий рекордлар ва натижалар

Goal.com хабарига кўра, Лионель Месси ушбу турнирда нафақат етакчилик, балки юқори самарадорлик ҳам намойиш этмоқда. Аргентина терма жамоасининг мусобақадаги дастлабки бешта голининг барчасига айнан у муаллифлик қилди. Жазоирга қарши баҳсдаги хет-трик ва Австрия билан ўйиндаги дубл "албиселесте"нинг плей-офф босқичига йўлланма олишини кафолатлади.

Ҳозирда Интер Миами шарафини ҳимоя қилаётган юлдуз Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Унинг ҳисобида мундиаллардаги 18 та гол мавжуд. Шунингдек, у қуйидаги кўрсаткичлар бўйича ҳам мутлақ рекордчи ҳисобланади:

  • Жаҳон чемпионатларидаги ғалабалар сони (18 та);
  • Ўтказилган ўйинлар сони (28 та);
  • Майдонда ўтказилган дақиқалар (2489 дақиқа).
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Мессининг ушбу муваффақиятлари катта қизиқиш уйғотмоқда. Кўплаб маҳаллий мутахассислар унинг 39 ёшда ҳам бундай юқори савияда тўп сураётганини спорт режимига амал қилиш ва профессионализмнинг олий намунаси сифатида баҳоламоқда. Аргентина терма жамоаси 2022-йилдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида ўз сардорининг маҳоратига таянишда давом этади.

Лионель МессиАргентинаПедриЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиМейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиБугун, 02:35Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиНеймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 01:32Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБугун, 01:17Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиМикел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиБугун, 00:54Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди