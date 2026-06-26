Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақида
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўзининг ёши ва жисмоний қонуниятларга бўйсунмаслигини яна бир бор исботламоқда. 39 ёшни қарши олганига қарамай, афсонавий ҳужумчи шимолий Америкадаги мундиалда ўз жамоасини ғалабалар сари етаклаб, бутун дунё футбол жамоатчилигини, жумладан, собиқ жамоадошларини ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси ва "Барселона" юлдузи Педри ДSportс нашрига берган интервюсида Мессининг ҳозирги ҳолати ҳақида ўз фикрларини билдирди. 2020-21-йилги мавсумда Лионель билан бирга кийиниш хонасини баҳам кўрган ёш ярим ҳимоячи, саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг маҳорати йиллар ўтса-да, заррача пасаймаганини таъкидлади. Педрининг сўзларига кўра, Мессининг майдонни кўриш қобилияти уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий омилдир.
Ақл-идрок ва маҳорат уйғунлиги"Мен у билан бирга ўйнаш ва машғулот ўтказиш бахтига муяссар бўлганман. Ўшанда ундан кўп нарсани ўрганган бўлсам, ҳозир унинг ўйинларидан шунчаки завқланяпман," — дейди Педри. Унинг таъкидлашича, кўплаб футболчилар ёш ўтиши билан жисмоний кўрсаткичлари пасайиши сабабли қийналса, Лионель Месси ўйинни интеллект орқали бошқаришга ўтган.
Педри Мессининг ўйин услубини таҳлил қилар экан, унинг бўшлиқларни топиш қобилиятига алоҳида тўхталди: "Агар уни телевизор орқали кузатсангиз, у доимо бўш нуқталарни қидираётганини кўрасиз. У футболни бошқалардан бир неча сония олдинроқ кўради ва гол уриш учун қаерда бўлиш кераклигини аниқ билади. Унинг ёшида бундай даражани ушлаб туриш фақат унинг қўлидан келади".
Тарихий рекордлар ва натижаларGoal.com хабарига кўра, Лионель Месси ушбу турнирда нафақат етакчилик, балки юқори самарадорлик ҳам намойиш этмоқда. Аргентина терма жамоасининг мусобақадаги дастлабки бешта голининг барчасига айнан у муаллифлик қилди. Жазоирга қарши баҳсдаги хет-трик ва Австрия билан ўйиндаги дубл "албиселесте"нинг плей-офф босқичига йўлланма олишини кафолатлади.
Ҳозирда Интер Миами шарафини ҳимоя қилаётган юлдуз Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Унинг ҳисобида мундиаллардаги 18 та гол мавжуд. Шунингдек, у қуйидаги кўрсаткичлар бўйича ҳам мутлақ рекордчи ҳисобланади:
- Жаҳон чемпионатларидаги ғалабалар сони (18 та);
- Ўтказилган ўйинлар сони (28 та);
- Майдонда ўтказилган дақиқалар (2489 дақиқа).
…