Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошланди
Франциянинг Марсель клуби ҳужумчиси Мейсон Гринвуд Европа трансфер бозорининг энг қайноқ нуқталаридан бирига айланди. Италия А Сериясининг икки гранди — Ювентус ва Рома ушбу иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий курашга киришди. Лига 1 даги самарали ўйинларидан сўнг, 24 ёшли инглиз ҳужумчиси Турин ва Рим клубларининг асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кальциомеркато нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ювентус скаутлари ва раҳбарияти Мейсон Гринвуд вазиятини узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқда. Туринликлар ўтган мавсумдан буён футболчининг ўйин услубига юқори баҳо бериб келишаётган эди ва эндиликда расмий таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Бу кутилмаган аралашув Римнинг Рома клуби учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.
Рома ва Марсель ўртасидаги музокаралар боши берк кўчадаРома анча вақтдан бери Мейсон Гринвуд трансфери устида иш олиб бораётган эди, бироқ Марсель билан музокаралар молиявий талаблар туфайли тўхтаб қолган. Француз клуби ўз етакчиси учун 50 миллион евро ва қўшимча бонуслар талаб қилмоқда. Римликлар ҳозирча бу суммани тўлашга тайёр эмас, аммо Ювентуснинг қизиқиши ортидан пойтахт клуби ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди.
Маълум қилинишича, Рома футболчининг вакиллари билан шахсий шартнома борасида оғзаки келишувга эришган. Бироқ клублар ўртасидаги келишмовчилик трансферни кечиктирмоқда. Жамоа бош мураббийи Гиан Пиеро Гасперини келгуси мавсум учун тактик схемасида Мейсон Гринвудни асосий фигура сифатида кўрмоқда ва раҳбариятдан уни сотиб олишни сўраган.
Goal.com нашрининг ёзишича, Рома ушбу трансферни молиялаштириш учун ўзининг ярим ҳимоячиси Ману Конени сотишга ҳам тайёр. Ману Коненинг хизматларига Англиянинг Арсенал ва Челси клублари қизиқиш билдирмоқда, бироқ футболчининг ўзи Пари Сен-Жермен сафига ўтишни орзу қилаётгани айтилмоқда.
Туркия варианти нега амалга ошмади?Мейсон Гринвуд учун курашда Туркиянинг Фенербахче клуби ҳам бор эди. Ҳатто клуб президентлигига номзодлардан бири Ҳакан Сафи футболчи билан йилига 12 миллион евро маош тўланадиган келишувга эришганини эълон қилган эди. Бироқ сайловларда Сафининг мағлубияти бу трансфер эҳтимолини бутунлай йўққа чиқарди ва Истанбул клуби пойгадан чиқиб кетди.
Ҳозирги вақтда Мейсон Гринвуд учун асосий кураш Италия майдонларига кўчган. Ювентуснинг молиявий имкониятлари ва Чемпионлар лигасидаги иштироки Рома учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Марсель ўз талабларини камайтирмоқчи эмас, бу эса трансфер пойгасини янада кескинлаштиради.
…