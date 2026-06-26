Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошланди

·29·Спорт
Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошланди

Франциянинг Марсель клуби ҳужумчиси Мейсон Гринвуд Европа трансфер бозорининг энг қайноқ нуқталаридан бирига айланди. Италия А Сериясининг икки гранди — Ювентус ва Рома ушбу иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий курашга киришди. Лига 1 даги самарали ўйинларидан сўнг, 24 ёшли инглиз ҳужумчиси Турин ва Рим клубларининг асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кальциомеркато нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ювентус скаутлари ва раҳбарияти Мейсон Гринвуд вазиятини узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқда. Туринликлар ўтган мавсумдан буён футболчининг ўйин услубига юқори баҳо бериб келишаётган эди ва эндиликда расмий таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Бу кутилмаган аралашув Римнинг Рома клуби учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Рома ва Марсель ўртасидаги музокаралар боши берк кўчада

Рома анча вақтдан бери Мейсон Гринвуд трансфери устида иш олиб бораётган эди, бироқ Марсель билан музокаралар молиявий талаблар туфайли тўхтаб қолган. Француз клуби ўз етакчиси учун 50 миллион евро ва қўшимча бонуслар талаб қилмоқда. Римликлар ҳозирча бу суммани тўлашга тайёр эмас, аммо Ювентуснинг қизиқиши ортидан пойтахт клуби ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди.

Маълум қилинишича, Рома футболчининг вакиллари билан шахсий шартнома борасида оғзаки келишувга эришган. Бироқ клублар ўртасидаги келишмовчилик трансферни кечиктирмоқда. Жамоа бош мураббийи Гиан Пиеро Гасперини келгуси мавсум учун тактик схемасида Мейсон Гринвудни асосий фигура сифатида кўрмоқда ва раҳбариятдан уни сотиб олишни сўраган.

Goal.com нашрининг ёзишича, Рома ушбу трансферни молиялаштириш учун ўзининг ярим ҳимоячиси Ману Конени сотишга ҳам тайёр. Ману Коненинг хизматларига Англиянинг Арсенал ва Челси клублари қизиқиш билдирмоқда, бироқ футболчининг ўзи Пари Сен-Жермен сафига ўтишни орзу қилаётгани айтилмоқда.

Туркия варианти нега амалга ошмади?

Мейсон Гринвуд учун курашда Туркиянинг Фенербахче клуби ҳам бор эди. Ҳатто клуб президентлигига номзодлардан бири Ҳакан Сафи футболчи билан йилига 12 миллион евро маош тўланадиган келишувга эришганини эълон қилган эди. Бироқ сайловларда Сафининг мағлубияти бу трансфер эҳтимолини бутунлай йўққа чиқарди ва Истанбул клуби пойгадан чиқиб кетди.

Ҳозирги вақтда Мейсон Гринвуд учун асосий кураш Италия майдонларига кўчган. Ювентуснинг молиявий имкониятлари ва Чемпионлар лигасидаги иштироки Рома учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Марсель ўз талабларини камайтирмоқчи эмас, бу эса трансфер пойгасини янада кескинлаштиради.

ЮвентусРомаМейсон ГринвудТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаЛионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 02:37Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиНеймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 01:32Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБугун, 01:17Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиМикел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиБугун, 00:54Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди