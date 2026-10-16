iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 16 октябрдаги нархлари
2026 йил 16 октябрь ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди. Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб фарқ қилади. Айрим моделлар акция нархида сотилмоқда.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1 569 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 569 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар, акция нархида
• 512 ГБ: 1 829 доллар
• 1 ТБ: 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: 1 719 доллар, акция нархида
• 256 ГБ, Silver: 1 739 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 739 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 789 доллар
• 512 ГБ, Black: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Silver: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2 199 доллар
• 1 ТБ: 2 699 доллар
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1 569 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар
• 512 ГБ: 1 869 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: 1 779 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 779 доллар, акция нархида
• 256 ГБ, Silver: 1 789 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 789 доллар
• 512 ГБ, Black: 2 189 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2 149 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2 249 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2 139 доллар
• 1 ТБ, Black: 2 699 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 3 199 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2 999 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 16 октябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…