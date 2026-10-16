iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 16 октябрдаги нархлари

·1·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 16 октябрдаги нархлари

2026 йил 16 октябрь ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди. Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб фарқ қилади. Айрим моделлар акция нархида сотилмоқда.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver: 1 569 доллар

• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар

• 256 ГБ, Black: 1 569 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар, акция нархида

• 512 ГБ: 1 829 доллар

• 1 ТБ: 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Black: 1 719 доллар, акция нархида

• 256 ГБ, Silver: 1 739 доллар

• 256 ГБ, Glacier: 1 739 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1 789 доллар

• 512 ГБ, Black: 1 999 доллар

• 512 ГБ, Silver: 1 999 доллар

• 512 ГБ, Glacier: 1 999 доллар

• 512 ГБ, Burgundy: 2 199 доллар

• 1 ТБ: 2 699 доллар

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver: 1 569 доллар

• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар

• 256 ГБ, Black: 1 579 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар

• 512 ГБ: 1 869 доллар

• 1 ТБ: 2 799 доллар

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Glacier: 1 779 доллар

• 256 ГБ, Black: 1 779 доллар, акция нархида

• 256 ГБ, Silver: 1 789 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1 789 доллар

• 512 ГБ, Black: 2 189 доллар

• 512 ГБ, Silver: 2 149 доллар

• 512 ГБ, Burgundy: 2 249 доллар

• 512 ГБ, Glacier: 2 139 доллар

• 1 ТБ, Black: 2 699 доллар

• 1 ТБ, Burgundy: 3 199 доллар

• 1 ТБ, Glacier: 2 999 доллар

• 1 ТБ, Silver: 2 999 доллар

Келтирилган нархлар 2026 йил 16 октябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleсмартфон нархи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилиндиКеча 12:17iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари14 октябр 11:15iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлари13 октябр 12:28iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 11 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 11 октябрдаги нархлари11 октябр 15:39iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари10 октябр 11:48iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари9 октябр 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда