iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари

·52·Техно
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 6-ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, ранги ҳамда СИМ-карта турига қараб турлича белгиланган.
  • Масалан, iPhone ДУО модели 2699 доллардан 6799 долларгача бўлган нархларда таклиф этилмоқда.
  • Савдо нуқталаридаги мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.

iPhone 18 серияси смартфонларининг 6 ноябрь, 2026 йил учун нархлари маълум бўлди. Таклифлар орасида iPhone DUO, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max бор. Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, ранги ва SIM-карта турига қараб белгиланган.

iPhone DUO нархлари:

• 256 ГБ хотирали версия — 2699 доллар
• 512 ГБ — 3199 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6799 доллар

eSIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ Silver — 1519 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1529 доллар
• 256 ГБ Black — 1519 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1519 доллар
• 512 ГБ — 1779 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар

eSIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ Black — 1699 доллар
• 256 ГБ Silver — 1709 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1719 доллар
• 512 ГБ Black — 1949 доллар
• 512 ГБ Silver — 1999 доллар
• 512 ГБ Glacier — 1979 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 1949 доллар
• 1 ТБ — 2649 доллар

SIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ Black — 1649 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1899 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар

SIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ Glacier — 1739 доллар
• 256 ГБ Black — 1719 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар
• 512 ГБ Black — 1999 доллар
• 512 ГБ Silver — 2019 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 1999 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2019 доллар
• 1 ТБ Black — 2649 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2649 доллар
• 1 ТБ Glacier — 2999 доллар
• 1 ТБ Silver — 2799 доллар

Рўйхатдаги нархлар 6 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра келтирилган. Савдо нуқтасидаги нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DUO
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхатиiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати31 октябр 11:47iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархларiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархлар29 октябр 12:40iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари4 ноябр 11:52iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари3 ноябр 12:07iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари27 октябр 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиландиiPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиланди26 октябр 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари