iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 6-ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, ранги ҳамда СИМ-карта турига қараб турлича белгиланган.
- Масалан, iPhone ДУО модели 2699 доллардан 6799 долларгача бўлган нархларда таклиф этилмоқда.
- Савдо нуқталаридаги мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
iPhone 18 серияси смартфонларининг 6 ноябрь, 2026 йил учун нархлари маълум бўлди. Таклифлар орасида iPhone DUO, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max бор. Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, ранги ва SIM-карта турига қараб белгиланган.
iPhone DUO нархлари:
• 256 ГБ хотирали версия — 2699 доллар
• 512 ГБ — 3199 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6799 доллар
eSIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1519 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1529 доллар
• 256 ГБ Black — 1519 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1519 доллар
• 512 ГБ — 1779 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
eSIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1699 доллар
• 256 ГБ Silver — 1709 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1719 доллар
• 512 ГБ Black — 1949 доллар
• 512 ГБ Silver — 1999 доллар
• 512 ГБ Glacier — 1979 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 1949 доллар
• 1 ТБ — 2649 доллар
SIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ Black — 1649 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1899 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
SIM + eSIM конфигурациясидаги iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1739 доллар
• 256 ГБ Black — 1719 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар
• 512 ГБ Black — 1999 доллар
• 512 ГБ Silver — 2019 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 1999 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2019 доллар
• 1 ТБ Black — 2649 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2649 доллар
• 1 ТБ Glacier — 2999 доллар
• 1 ТБ Silver — 2799 доллар
Рўйхатдаги нархлар 6 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра келтирилган. Савдо нуқтасидаги нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…