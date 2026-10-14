iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари

·1·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари
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  • 14-октябр 2026-йили iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди, улар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда. iPhone 18 Proънинг 256 GBъли Силвер модели эСИМ+эСИМ учун 1579 доллардан бошланади, Pro Maxънинг 256 GBъли Блакк модели эса 1699 долларлик аксия нархида.
  • СИМ+эСИМ вариантида iPhone 18 Proънинг 256 GBъли Силвер модели 1579 доллардан, Pro Maxънинг 256 GBъли Гласиер модели 1849 доллардан таклиф этилади.

14 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver, Glacier, Black ва Burgundy моделлари 1579 доллардан сотилмоқда. Burgundy версияси акция нархида таклиф қилинган.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro 1849 доллар, 1 ТБ версияси эса 2899 доллар туради.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1739 доллар ва Burgundy 1789 доллардан таклиф қилинмоқда.

512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black, Silver ва Glacier версиялари 2019 доллардан, Burgundy модели 2199 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали версия 2699 доллар туради.

SIM+eSIM туридаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ Silver модели 1579 доллар, Glacier, Black ва Burgundy версиялари 1589 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 1889 доллар, 1 ТБ модели 2799 доллар.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier версияси 1849 доллар, Black модели 1859 долларлик акция нархида, Silver 1799 доллар ва Burgundy 1829 доллардан сотилмоқда.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black модели 2249 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2299 доллар ва Glacier 2199 доллардан таклиф қилинган.

SIM+eSIM версиясидаги 1 ТБ iPhone 18 Pro Max’нинг Black модели 2699 доллар туради. Burgundy, Glacier ва Silver рангли 1 ТБ версияларининг ҳар бири 2999 доллардан сотилмоқда.

Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 14 октябр 2026 ҳолатига тегишли.

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Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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