iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 22 ноябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 22 ноябр ҳолатига кўра, Apple iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг бозор нархлари эълон қилинди.
- Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Рўйхатдан iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган.
- Мазкур нархлар кундалик равишда ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
Apple iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг бугунги нархлари тақдим этилди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 3099$
• 512 ГБ — 3599$
• 1 ТБ — 5499$
• 2 ТБ — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1549$
• 256 ГБ Glacier — 1579$
• 256 ГБ Black — 1599$
• 256 ГБ Burgundy — 1619$
• 512 ГБ — 1849$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1719$
• 256 ГБ Silver — 1729$
• 256 ГБ Glacier — 1749$
• 256 ГБ Burgundy — 1699$
• 512 ГБ Black — 2049$
• 512 ГБ Silver — 2149$
• 512 ГБ Glacier — 2049$
• 512 ГБ Burgundy — 2139$
• 1 ТБ — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1629$
• 256 ГБ Glacier — 1599$
• 256 ГБ Black — 1699$
• 256 ГБ Burgundy — 1659$
• 512 ГБ — 1949$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1819$
• 256 ГБ Black — 1809$
• 256 ГБ Silver — 1799$
• 256 ГБ Burgundy — 1829$
• 512 ГБ Black — 2119$
• 512 ГБ Silver — 2099$
• 512 ГБ Burgundy — 2219$
• 512 ГБ Glacier — 2099$
• 1 ТБ Black — 2999$
• 1 ТБ Burgundy — 2899$
• 1 ТБ Glacier — 3199$
• 1 ТБ Silver — 3299$
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Келтирилган маълумотлар 2026 йил 22 ноябрь ҳолатига тегишли
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…