iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 8 ноябр ҳолатига кўра, iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Масалан, iPhone ДУО моделлари 2899 доллардан 6299 долларгача бўлган нархларда сотувга чиқарилган.
- Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкинлиги сабабли харидорларга маълумотларни кузатиб бориш тавсия этилади.
8 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди. Рўйхатдан iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 2899 доллар
• 512 ГБ — 3299 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6299 доллар
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1499 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1519 доллар
• 256 ГБ Black — 1519 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1519 доллар
• 512 ГБ — 1749 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Black — 1699 доллар
• 256 ГБ Silver — 1699 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1709 доллар
• 512 ГБ Black — 1949 доллар
• 512 ГБ Silver — 1979 доллар
• 512 ГБ Glacier — 1979 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 1949 доллар
• 1 ТБ — 2649 доллар
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ Black — 1679 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1679 доллар
• 512 ГБ — 1899 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 ГБ Glacier — 1739 доллар
• 256 ГБ Black — 1729 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1709 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1789 доллар
• 512 ГБ Black — 1999 доллар
• 512 ГБ Silver — 2009 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2029 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2009 доллар
• 1 ТБ Black — 2649 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2699 доллар
• 1 ТБ Glacier — 2999 доллар
• 1 ТБ Silver — 2799 доллар
Келтирилган нархлар 8 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…