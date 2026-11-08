iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати

·10·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 8 ноябр ҳолатига кўра, iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
  • Масалан, iPhone ДУО моделлари 2899 доллардан 6299 долларгача бўлган нархларда сотувга чиқарилган.
  • Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкинлиги сабабли харидорларга маълумотларни кузатиб бориш тавсия этилади.

8 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди. Рўйхатдан iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.

iPhone DUO

• 256 ГБ — 2899 доллар
• 512 ГБ — 3299 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6299 доллар

iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM

• 256 ГБ Silver — 1499 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1519 доллар
• 256 ГБ Black — 1519 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1519 доллар
• 512 ГБ — 1749 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM

• 256 ГБ Black — 1699 доллар
• 256 ГБ Silver — 1699 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1709 доллар
• 512 ГБ Black — 1949 доллар
• 512 ГБ Silver — 1979 доллар
• 512 ГБ Glacier — 1979 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 1949 доллар
• 1 ТБ — 2649 доллар

iPhone 18 Pro, SIM + eSIM

• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ Black — 1679 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1679 доллар
• 512 ГБ — 1899 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар

iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM

• 256 ГБ Glacier — 1739 доллар
• 256 ГБ Black — 1729 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1709 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1789 доллар
• 512 ГБ Black — 1999 доллар
• 512 ГБ Silver — 2009 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2029 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2009 доллар
• 1 ТБ Black — 2649 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2699 доллар
• 1 ТБ Glacier — 2999 доллар
• 1 ТБ Silver — 2799 доллар

Келтирилган нархлар 8 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DUO
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлариiPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари6 ноябр 14:42iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхатиiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати31 октябр 11:47iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархларiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархлар29 октябр 12:40iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари4 ноябр 11:52iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари3 ноябр 12:07iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари27 октябр 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари