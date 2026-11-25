iPhone 18 Pro ва Pro Max янги нархлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 25 ноябр ҳолатига кўра iPhone 18 сериясидаги смартфонларнинг сотув нархлари эълон қилинди.
- Ушбу рўйхатдан iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган бўлиб, уларнинг қиймати хотира ҳажми, ранги ҳамда СИМ конфигурациясига қараб фарқланади.
- Масалан, iPhone ДУО модели 2999 доллардан 6199 долларгача бўлган нархларда таклиф этилмоқда.
25 ноябрь 2026 йил ҳолатига кўра iPhone 18 серияси смартфонларининг нархлари тақдим этилди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Қурилмалар хотира ҳажми, ранги ва SIM конфигурациясига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 2999 доллар;
• 512 ГБ — 3449 доллар;
• 1 ТБ — 5099 доллар;
• 2 ТБ — 6199 доллар.
eSIM + eSIM версиялари
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1549 доллар;
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар;
• 256 ГБ Black — 1579 доллар;
• 256 ГБ Burgundy — 1599 доллар;
• 512 ГБ — 1799 доллар;
• 1 ТБ — 2799 доллар.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1749 доллар;
• 256 ГБ Silver — 1749 доллар;
• 256 ГБ Glacier — 1759 доллар;
• 256 ГБ Burgundy — 1699 доллар;
• 512 ГБ Black — 2029 доллар;
• 512 ГБ Silver — 2099 доллар;
• 512 ГБ Glacier — 2049 доллар;
• 512 ГБ Burgundy — 2099 доллар;
• 1 ТБ — 2749 доллар.
SIM + eSIM версиялари
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1619 доллар;
• 256 ГБ Glacier — 1599 доллар;
• 256 ГБ Black — 1639 доллар;
• 256 ГБ Burgundy — 1639 доллар;
• 512 ГБ — 1899 доллар;
• 1 ТБ — 2799 доллар.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1799 доллар;
• 256 ГБ Black — 1799 доллар;
• 256 ГБ Silver — 1799 доллар;
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар;
• 512 ГБ Black — 2099 доллар;
• 512 ГБ Silver — 2129 доллар;
• 512 ГБ Burgundy — 2129 доллар;
• 512 ГБ Glacier — 2099 доллар;
• 1 ТБ Black — 2799 доллар;
• 1 ТБ Burgundy — 2799 доллар;
• 1 ТБ Glacier — 2799 доллар;
• 1 ТБ Silver — 2999 доллар.
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Келтирилган қийматлар 2026 йил 25 ноябрь ҳолатига тегишли.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…