Ўзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқда
Ўзбекистонда Телеграм мессенжери орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда қийинчиликлар кузатилаётгани ҳақида фойдаланувчилар ижтимоий тармоқларда шикоят қилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, қўнғироқлар уланмаяпти ёки суҳбат давомида алоқа тез-тез узилиб қолмоқда. Айрим фойдаланувчилар VPN хизматини ёққанидан кейин қўнғироқлар қайта ишлай бошлаганини билдирмоқда.
Мазкур ҳолат интернет фойдаланувчилари орасида турли тахминларга сабаб бўлди. Хусусан, ижтимоий тармоқларда юзага келаётган муаммолар мобил операторларнинг пуллик телефон қўнғироқларидан фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилган бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрлар билдирилмоқда.
Бироқ ҳозирча Телеграм орқали қўнғироқлар атайлаб чекланаётгани ёки бу ҳолат мобил операторларнинг манфаатлари билан боғлиқлигини тасдиқловчи расмий далиллар мавжуд эмас. Муаммонинг аниқ сабаби ҳам очиқ манбаларда тўлиқ изоҳланмаган.
Шу билан бирга, мамлакатда мобил алоқа тарифлари ошгани юзасидан ҳам эътирозлар билдирилмоқда. Ушбу вазият фонида Рақобат қўмитаси тарифлар қимматлашишининг асосли эканини ўрганмоқда.
Ҳозирча Телеграм қўнғироқларидаги узилишлар ва мобил алоқа нархларининг ошиши ўртасида бевосита боғлиқлик борлиги тасдиқланмаган. Муаммонинг сабабларини аниқлаш учун тегишли ташкилотларнинг расмий изоҳлари муҳим аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…