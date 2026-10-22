Ўзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқда

·65·Техно
Ўзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқда

Ўзбекистонда Телеграм мессенжери орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда қийинчиликлар кузатилаётгани ҳақида фойдаланувчилар ижтимоий тармоқларда шикоят қилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, қўнғироқлар уланмаяпти ёки суҳбат давомида алоқа тез-тез узилиб қолмоқда. Айрим фойдаланувчилар VPN хизматини ёққанидан кейин қўнғироқлар қайта ишлай бошлаганини билдирмоқда.

Мазкур ҳолат интернет фойдаланувчилари орасида турли тахминларга сабаб бўлди. Хусусан, ижтимоий тармоқларда юзага келаётган муаммолар мобил операторларнинг пуллик телефон қўнғироқларидан фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилган бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрлар билдирилмоқда.

Бироқ ҳозирча Телеграм орқали қўнғироқлар атайлаб чекланаётгани ёки бу ҳолат мобил операторларнинг манфаатлари билан боғлиқлигини тасдиқловчи расмий далиллар мавжуд эмас. Муаммонинг аниқ сабаби ҳам очиқ манбаларда тўлиқ изоҳланмаган.

Шу билан бирга, мамлакатда мобил алоқа тарифлари ошгани юзасидан ҳам эътирозлар билдирилмоқда. Ушбу вазият фонида Рақобат қўмитаси тарифлар қимматлашишининг асосли эканини ўрганмоқда.

Ҳозирча Телеграм қўнғироқларидаги узилишлар ва мобил алоқа нархларининг ошиши ўртасида бевосита боғлиқлик борлиги тасдиқланмаган. Муаммонинг сабабларини аниқлаш учун тегишли ташкилотларнинг расмий изоҳлари муҳим аҳамиятга эга.

ТелеграмРақобат қўмитасимобил алоқаинтернет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилдиЭҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилди20 октябр 16:10Ўзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобландиЎзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобланди15 октябр 14:13Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?12 октябр 12:18Ўзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашдиЎзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашди12 октябр 10:38Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказади3 август 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди