Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланади

·30·Техно
Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланади

SpaceX компанияси ўзининг инқилобий Директ то Селл технологиясини Европа бозорида синовдан ўтказишни бошлади. Starlink Мобиле лойиҳаси доирасида Италияда оддий смартфонлар орқали тўғридан-тўғри сунъий йўлдош тармоғига уланиш имконияти яратилмоқда. Бу янгилик мобил алоқа соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда, чунки эндиликда алоқа сифати ер усти таянч станцияларига боғлиқ бўлмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ушбу лойиҳани амалга ошириш учун Италиянинг йирик операторлари — Фаствеб ва Водафоне билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган. Мазкур ҳамкорлик натижасида 4G тармоғини қўллаб-қувватлайдиган исталган смартфон эгалари ер усти алоқаси мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам тармоққа уланиш имконига эга бўладилар. Бу, айниқса, тоғли ва бориш қийин бўлган ҳудудлар учун жуда муҳимдир.

Синов майдони сифатида Апеннин тоғлари танланди

Лойиҳанинг дастлабки синовлари Италиянинг марказий қисмидаги Апеннин тоғларида ўтказилади. Ушбу ҳудуд ўзининг мураккаб релефи ва аҳоли зичлигининг пастлиги билан ажралиб туради. Бундай шароитда анъанавий мобил алоқа инфратузилмасини қуриш ва сақлаш иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушади. Агар синовлар муваффақиятли якунланса, хизмат бутун мамлакат бўйлаб кенгайтирилиши режалаштирилган.

Директ то Селл технологиясининг асосий ўзига хослиги шундаки, паст орбитадаги Starlink сунъий йўлдошлари коинотдаги таянч станциялари вазифасини бажаради. Фойдаланувчилардан махсус смартфон сотиб олиш, СИМ-картани алмаштириш ёки қўшимча қурилмалар ўрнатиш талаб этилмайди. Стандарт мобил тармоқдан сунъий йўлдош тармоғига ўтиш жараёни тўлиқ автоматик тарзда амалга оширилади.

Ҳозирча хизматнинг имкониятлари бироз чекланган. Синовларнинг биринчи босқичида фойдаланувчилар қуйидаги хизматлардан фойдаланишлари мумкин бўлади:

  • СМС ва ММС хабарларини алмашиш;
  • WhatsApp каби мессенжерлар орқали ёзишмалар;
  • Google Maps ва бошқа интернет-иловаларидан фойдаланиш.

Ҳозирча фақат маълумот узатиш имконияти мавжуд

Таъкидлаш жоизки, технология ҳозирча анъанавий овозли қўнғироқларни, жумладан, фавқулодда хизматларга қўнғироқ қилишни қўллаб-қувватламайди. Шу сабабли, чекка ҳудудларда яшовчилар овозли алоқа учун ҳамон ер усти қопламасига ёки махсус сунъий йўлдош телефонларига таянишларига тўғри келади. Бироқ, SpaceX келажакда бу чекловларни бартараф этиш устида ишламоқда.

Ушбу технологиянинг Ўзбекистон каби тоғли ва чўл ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам аҳамияти катта. Келажакда глобал миқёсда жорий этилиши кутилаётган ушбу тизим, ҳатто энг чекка қишлоқларда ҳам интернет ва алоқа узилишларига барҳам бериши мумкин. Ҳозирча эса дунё ҳамжамияти Италиядаги синовлар натижасини диққат билан кузатмоқда.

SpaceXStarlinkСмартфонТехнологияИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаAmazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаБугун, 19:22АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиАҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиБугун, 18:59SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди