Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланади
SpaceX компанияси ўзининг инқилобий Директ то Селл технологиясини Европа бозорида синовдан ўтказишни бошлади. Starlink Мобиле лойиҳаси доирасида Италияда оддий смартфонлар орқали тўғридан-тўғри сунъий йўлдош тармоғига уланиш имконияти яратилмоқда. Бу янгилик мобил алоқа соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда, чунки эндиликда алоқа сифати ер усти таянч станцияларига боғлиқ бўлмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ушбу лойиҳани амалга ошириш учун Италиянинг йирик операторлари — Фаствеб ва Водафоне билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган. Мазкур ҳамкорлик натижасида 4G тармоғини қўллаб-қувватлайдиган исталган смартфон эгалари ер усти алоқаси мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам тармоққа уланиш имконига эга бўладилар. Бу, айниқса, тоғли ва бориш қийин бўлган ҳудудлар учун жуда муҳимдир.
Синов майдони сифатида Апеннин тоғлари танландиЛойиҳанинг дастлабки синовлари Италиянинг марказий қисмидаги Апеннин тоғларида ўтказилади. Ушбу ҳудуд ўзининг мураккаб релефи ва аҳоли зичлигининг пастлиги билан ажралиб туради. Бундай шароитда анъанавий мобил алоқа инфратузилмасини қуриш ва сақлаш иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушади. Агар синовлар муваффақиятли якунланса, хизмат бутун мамлакат бўйлаб кенгайтирилиши режалаштирилган.
Директ то Селл технологиясининг асосий ўзига хослиги шундаки, паст орбитадаги Starlink сунъий йўлдошлари коинотдаги таянч станциялари вазифасини бажаради. Фойдаланувчилардан махсус смартфон сотиб олиш, СИМ-картани алмаштириш ёки қўшимча қурилмалар ўрнатиш талаб этилмайди. Стандарт мобил тармоқдан сунъий йўлдош тармоғига ўтиш жараёни тўлиқ автоматик тарзда амалга оширилади.
Ҳозирча хизматнинг имкониятлари бироз чекланган. Синовларнинг биринчи босқичида фойдаланувчилар қуйидаги хизматлардан фойдаланишлари мумкин бўлади:
- СМС ва ММС хабарларини алмашиш;
- WhatsApp каби мессенжерлар орқали ёзишмалар;
- Google Maps ва бошқа интернет-иловаларидан фойдаланиш.
Ҳозирча фақат маълумот узатиш имконияти мавжудТаъкидлаш жоизки, технология ҳозирча анъанавий овозли қўнғироқларни, жумладан, фавқулодда хизматларга қўнғироқ қилишни қўллаб-қувватламайди. Шу сабабли, чекка ҳудудларда яшовчилар овозли алоқа учун ҳамон ер усти қопламасига ёки махсус сунъий йўлдош телефонларига таянишларига тўғри келади. Бироқ, SpaceX келажакда бу чекловларни бартараф этиш устида ишламоқда.
Ушбу технологиянинг Ўзбекистон каби тоғли ва чўл ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам аҳамияти катта. Келажакда глобал миқёсда жорий этилиши кутилаётган ушбу тизим, ҳатто энг чекка қишлоқларда ҳам интернет ва алоқа узилишларига барҳам бериши мумкин. Ҳозирча эса дунё ҳамжамияти Италиядаги синовлар натижасини диққат билан кузатмоқда.
…