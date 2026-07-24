OpenAI янги овозли режимни ChatGPT иш столи иловасига жорий қилди
Сунъий интеллект оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси ўзининг ChatGPT иш столи иловаси учун муҳим янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар компьютер орқали нафақат матнли мулоқот қилишлари, балки овозли буйруқлар ёрдамида мураккаб вазифаларни бажаришлари ва AI агентларини бошқаришлари мумкин. Бу қадам сунъий интеллектнинг кундалик иш жараёнига янада чуқурроқ интеграциялашувини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция жорий ой бошида тақдим этилган ГПТ-Ливе моделлар оиласига таянади. OpenAI вакилларининг таъкидлашича, ушбу овозли режим ChatGPT Ворк ва Кодех платформалари билан тўлиқ мос келади. Тизим шунчаки гаплашиш билан чекланиб қолмай, веб-сайтлардан маълумот қидириш ва турли иловаларни мустақил равишда ишга тушириш қобилиятига эга.
macOS фойдаланувчилари учун алоҳида қулайлик яратилган: Аппшотс функцияси орқали ChatGPT экрандаги маълумотларни, жумладан, тасвирларнинг муқобил матнларини (алт-техт) ҳам кўра олади. Бу эса фойдаланувчига экранда нима содир бўлаётганини тушунтириб бериш ёки очиқ турган ҳужжат асосида топшириқ бажариш имконини беради.
Мураккаб вазифаларни овоз орқали бошқаришСмартфонлар учун чиқарилган аввалги овозли версиялардан фарқли ўлароқ, иш столи иловаси анча кенг имкониятларга эга. Агар мобил версия асосан мулоқотга йўналтирилган бўлса, компьютер иловаси кўп босқичли буйруқларни тушунади ва бажаради. Масалан, фойдаланувчи бир неча ҳаракатни талаб қиладиган мураккаб топшириқни диктовка қилиши мумкин ва ChatGPT қўшимча маълумот керак бўлганда аниқлаштирувчи саволлар беради.
Компания томонидан намойиш этилган демо видеода дастурчи ChatGPT орқали янги ишчи оқим (треад) яратиш, "пулл реқуест" юбориш ва дастурдаги хатоликнинг туб сабабини аниқлашни сўраган. Бу барча амаллар битта овозли буйруқ ёрдамида муваффақиятли бажарилгани фойдаланувчиларнинг иш унумдорлигини сезиларли даражада оширишидан далолат беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш бугундан бошлаб бутун дунё бўйлаб тарқатила бошланди. Шунингдек, фойдаланувчилар iOS иловаси орқали масофавий кириш ёрдамида Кодех тизимидаги овозли функциялардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса дастурчилар учун йўл-йўлакай код ёзиш ёки таҳлил қилиш имкониятини кенгайтиради.
Айни пайтда сунъий интеллект бозорида рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Anthropic компанияси ҳам ўзининг Claude боти учун овозли режимни янгилади. Claude эндиликда Опус, Соннет ва Ҳаику моделлари ёрдамида Gmail, Календар, Slack, Notion ва Канва каби оммабоп сервислар билан интеграциялашган ҳолда ишлай олади. OpenAI ва Anthropic ўртасидаги бу пойга фойдаланувчилар учун янада ақлли ва қулай рақамли ёрдамчилар пайдо бўлишига хизмат қилмоқда.
…