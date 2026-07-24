OpenAI янги овозли режимни ChatGPT иш столи иловасига жорий қилди

·64·Техно
OpenAI янги овозли режимни ChatGPT иш столи иловасига жорий қилди

Сунъий интеллект оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси ўзининг ChatGPT иш столи иловаси учун муҳим янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар компьютер орқали нафақат матнли мулоқот қилишлари, балки овозли буйруқлар ёрдамида мураккаб вазифаларни бажаришлари ва AI агентларини бошқаришлари мумкин. Бу қадам сунъий интеллектнинг кундалик иш жараёнига янада чуқурроқ интеграциялашувини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция жорий ой бошида тақдим этилган ГПТ-Ливе моделлар оиласига таянади. OpenAI вакилларининг таъкидлашича, ушбу овозли режим ChatGPT Ворк ва Кодех платформалари билан тўлиқ мос келади. Тизим шунчаки гаплашиш билан чекланиб қолмай, веб-сайтлардан маълумот қидириш ва турли иловаларни мустақил равишда ишга тушириш қобилиятига эга.

macOS фойдаланувчилари учун алоҳида қулайлик яратилган: Аппшотс функцияси орқали ChatGPT экрандаги маълумотларни, жумладан, тасвирларнинг муқобил матнларини (алт-техт) ҳам кўра олади. Бу эса фойдаланувчига экранда нима содир бўлаётганини тушунтириб бериш ёки очиқ турган ҳужжат асосида топшириқ бажариш имконини беради.

Мураккаб вазифаларни овоз орқали бошқариш

Смартфонлар учун чиқарилган аввалги овозли версиялардан фарқли ўлароқ, иш столи иловаси анча кенг имкониятларга эга. Агар мобил версия асосан мулоқотга йўналтирилган бўлса, компьютер иловаси кўп босқичли буйруқларни тушунади ва бажаради. Масалан, фойдаланувчи бир неча ҳаракатни талаб қиладиган мураккаб топшириқни диктовка қилиши мумкин ва ChatGPT қўшимча маълумот керак бўлганда аниқлаштирувчи саволлар беради.

Компания томонидан намойиш этилган демо видеода дастурчи ChatGPT орқали янги ишчи оқим (треад) яратиш, "пулл реқуест" юбориш ва дастурдаги хатоликнинг туб сабабини аниқлашни сўраган. Бу барча амаллар битта овозли буйруқ ёрдамида муваффақиятли бажарилгани фойдаланувчиларнинг иш унумдорлигини сезиларли даражада оширишидан далолат беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш бугундан бошлаб бутун дунё бўйлаб тарқатила бошланди. Шунингдек, фойдаланувчилар iOS иловаси орқали масофавий кириш ёрдамида Кодех тизимидаги овозли функциялардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса дастурчилар учун йўл-йўлакай код ёзиш ёки таҳлил қилиш имкониятини кенгайтиради.

Айни пайтда сунъий интеллект бозорида рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Anthropic компанияси ҳам ўзининг Claude боти учун овозли режимни янгилади. Claude эндиликда Опус, Соннет ва Ҳаику моделлари ёрдамида Gmail, Календар, Slack, Notion ва Канва каби оммабоп сервислар билан интеграциялашган ҳолда ишлай олади. OpenAI ва Anthropic ўртасидаги бу пойга фойдаланувчилар учун янада ақлли ва қулай рақамли ёрдамчилар пайдо бўлишига хизмат қилмоқда.

OpenAIChatGPTСунъий ИнтеллектТехнологияmacOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб