Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказади

·31·Техно
Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказади
Қисқача

Малайзия ҳукумати ва Starlink компанияси оддий смартфонларни сунъий йўлдошга уловчи Директ-то-Девисе технологиясини синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. Алоқа вазири Фахми Фадзилнинг маълум қилишича, ҳозирда ҳукумат ва Starlink вакиллари ўртасида маҳаллий синовларни ташкил етиш юзасидан музокаралар олиб борилмоқда. Ушбу лойиҳа мамлакатнинг олис ҳудудларида мобил алоқа қамровини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Малайзия ҳукумати ва Starlink компанияси оддий смартфонларни махсус терминалларсиз сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уловчи Директ-то-Девисе технологиясини синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу лойиҳа мамлакатнинг олис ҳудудларида мобил алоқа қамровини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган муҳим қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мамлакат алоқа вазири Фахми Фадзилнинг маълум қилишича, ҳозирда ҳукумат ва Starlink вакиллари ўртасида маҳаллий синовларни ташкил этиш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Технология анъанавий база станцияларини қуриш қийин ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган ҳудудларда алоқани яхшилаш имконини беради.

Технологиянинг асосий хусусиятлари

Анъанавий Starlink интернетидан фарқли ўлароқ, Директ-то-Девисе тизими махсус фойдаланувчи антенналарини талаб қилмайди. У 4G ЛТE стандартини қўллаб-қувватлайдиган оддий мобил қурилмалар билан бевосита ишлай олади. Бу эса фойдаланувчиларга қўшимча жиҳозларсиз уланиш имкониятини тақдим этади.

Синовлар жараёнида сунъий йўлдош алоқаси олис қишлоқлар, автомагистраллар ва денгиз қирғоғидаги ҳудудларда мавжуд уяли тармоқларни қандай тўлдириши мумкинлиги ўрганилади. Технология операторларга янги инфратузилма объектларини барпо этмасдан туриб қамров ҳудудини тезкорлик билан кенгайтириш йўлини очиб беради.

Босқичма-босқич жорий этиш

Лойиҳанинг дастлабки босқичида фойдаланувчилар матнли хабарлар алмашиш ва фавқулодда алоқа функцияларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Овозли қўнғироқлар ва кенг полосали маълумотларни узатиш имкониятлари эса технологиянинг янада ривожланишига қараб босқичма-босқич жорий этилади.

Малайзиянинг маҳаллий мобил операторлари ҳам мазкур хизматнинг тижорат босқичида иштирок этиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, сунъий йўлдош орқали алоқа мавжуд ерусти тармоқларини алмаштириш учун эмас, балки уларнинг имкониятларини янада кучайтириш ва тўлдириш учун хизмат қилади.

Эслатиб ўтамиз, Малайзия 2023-йилда олис ва чекка ҳудудларда интернет тезлигини ошириш мақсадида Starlink компаниясининг стационар сунъий йўлдош интернетини расман маъқуллаган эди. Ҳозирги янги ташаббус эса мамлакатда космик технологиялардан фойдаланишда стационар уланишдан мобил алоқа сегментига ўтишнинг навбатдаги босқичи бўлади.

StarlinkМалайзияТехнологияМобил алоқаИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиСЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиБугун, 14:26Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаБугун, 13:22Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиБугун, 12:54АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиБугун, 06:51Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиКвант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиБугун, 05:56Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди