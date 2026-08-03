Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказади
Малайзия ҳукумати ва Starlink компанияси оддий смартфонларни сунъий йўлдошга уловчи Директ-то-Девисе технологиясини синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. Алоқа вазири Фахми Фадзилнинг маълум қилишича, ҳозирда ҳукумат ва Starlink вакиллари ўртасида маҳаллий синовларни ташкил етиш юзасидан музокаралар олиб борилмоқда. Ушбу лойиҳа мамлакатнинг олис ҳудудларида мобил алоқа қамровини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Малайзия ҳукумати ва Starlink компанияси оддий смартфонларни махсус терминалларсиз сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уловчи Директ-то-Девисе технологиясини синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу лойиҳа мамлакатнинг олис ҳудудларида мобил алоқа қамровини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган муҳим қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мамлакат алоқа вазири Фахми Фадзилнинг маълум қилишича, ҳозирда ҳукумат ва Starlink вакиллари ўртасида маҳаллий синовларни ташкил этиш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Технология анъанавий база станцияларини қуриш қийин ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган ҳудудларда алоқани яхшилаш имконини беради.
Технологиянинг асосий хусусиятлариАнъанавий Starlink интернетидан фарқли ўлароқ, Директ-то-Девисе тизими махсус фойдаланувчи антенналарини талаб қилмайди. У 4G ЛТE стандартини қўллаб-қувватлайдиган оддий мобил қурилмалар билан бевосита ишлай олади. Бу эса фойдаланувчиларга қўшимча жиҳозларсиз уланиш имкониятини тақдим этади.
Синовлар жараёнида сунъий йўлдош алоқаси олис қишлоқлар, автомагистраллар ва денгиз қирғоғидаги ҳудудларда мавжуд уяли тармоқларни қандай тўлдириши мумкинлиги ўрганилади. Технология операторларга янги инфратузилма объектларини барпо этмасдан туриб қамров ҳудудини тезкорлик билан кенгайтириш йўлини очиб беради.
Босқичма-босқич жорий этишЛойиҳанинг дастлабки босқичида фойдаланувчилар матнли хабарлар алмашиш ва фавқулодда алоқа функцияларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Овозли қўнғироқлар ва кенг полосали маълумотларни узатиш имкониятлари эса технологиянинг янада ривожланишига қараб босқичма-босқич жорий этилади.
Малайзиянинг маҳаллий мобил операторлари ҳам мазкур хизматнинг тижорат босқичида иштирок этиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, сунъий йўлдош орқали алоқа мавжуд ерусти тармоқларини алмаштириш учун эмас, балки уларнинг имкониятларини янада кучайтириш ва тўлдириш учун хизмат қилади.
Эслатиб ўтамиз, Малайзия 2023-йилда олис ва чекка ҳудудларда интернет тезлигини ошириш мақсадида Starlink компаниясининг стационар сунъий йўлдош интернетини расман маъқуллаган эди. Ҳозирги янги ташаббус эса мамлакатда космик технологиялардан фойдаланишда стационар уланишдан мобил алоқа сегментига ўтишнинг навбатдаги босқичи бўлади.
…