iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 8 октябр 2026 ҳолатига кўра, Тошкентдаги Малика бозорида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум қилинди.
- Қурилмалар турли хотира ҳажми ва рангларда, жумладан, эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда. iPhone 18 Pro Maxънинг 256 GB Блакк модели аксия нархида 1699 доллардан бошланади, 1 TB версияси эса 2699 долларгача боради.
- СИМ+эСИМ версиясидаги iPhone 18 Pro 1 TB модели 2999 долларга баҳоланган.
8 октябр 2026 ҳолатига Тошкентдаги Малика бозорида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида, турли хотира ҳажми ва рангларда таклиф қилинмоқда.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver модели 1589 доллар, Glacier 1579 доллар, Black 1619 доллар ва Burgundy 1639 доллардан сотилмоқда.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ версияси эса 2899 доллар этиб кўрсатилган.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1739 доллар ва Burgundy 1789 доллар туради.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 1999 доллар, Silver 2099 доллар, Glacier 2049 доллар ва Burgundy 2149 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали модели 2699 доллар.
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1619 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1699 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 1999 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар туради.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier модели 1829 доллар, Black версияси 1819 долларлик акция нархида, Silver 1829 доллар ва Burgundy 1879 доллардан сотилмоқда.
512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2179 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2229 доллар ва Glacier 2249 доллардан таклиф қилинган. 1 ТБ хотирали версиянинг нархи 2699 доллар.
Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 8 октябр 2026 ҳолатидаги Малика бозори нархларидир.
Изоҳлар 0
…