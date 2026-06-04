Everest'te 6 gün yiyeceksiz ve oksijensiz kalan erkek sağ bulundu

Nepalli bir sherpa (dağ rehberi), Everest Dağı'nda yiyeceksiz ve ek oksijen tüpü olmadan altı gün geçirmesine rağmen hayatta kaldı. Bu haber Daily Mail tarafından duyuruldu.

Bildirildiğine göre, bu yılın 29 Mayıs'ında 52 yaşındaki rehber, dünyanın en yüksek zirvesinden inerken kayboldu. En son üçüncü ve dördüncü kamplar arasında, deniz seviyesinden 8000 metrenin üzerinde, havadaki oksijen miktarının çok düşük olması nedeniyle insan vücudunun hızla güçsüzleştiği ve "ölüm bölgesi" olarak bilinen noktada görülmüştü.

Yakınları onun hayatta kalma umudunu neredeyse yitirmişti. Ancak yaklaşık bir hafta sonra sherpa canlı olarak bulundu. Kurtarıcılar, kendi başına ana kampa doğru hareket ederek emekleyerek aşağı indiğini belirtti.

Bu süre zarfında sherpanın küçük bir paketteki bisküvi ve erimiş buz suyuyla hayatta kaldığı ortaya çıktı. Bulunduktan sonra helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların bilgisine göre, adamın bilinci yerinde. Şu anda donma, vücudun susuz kalması ve yüksek dağ koşullarında uzun süre kalmanın sonucu olarak ortaya çıkan diğer komplikasyonlar nedeniyle tedavi görüyor.