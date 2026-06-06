Dünya askeri çatışmalar tarihindeki yeni teknolojiler, özellikle yapay zeka ve insansız hava araçlarının (dronlar) kullanımı, her gün yeni yöntem ve taktikler ortaya çıkarıyor. Bugün cephe hattında sadece silahlarda değil, aynı zamanda kamuflaj ve YZ (yapay zeka) algoritmalarını aldatma konusunda da gerçek bir "zihinler savaşı" yaşanıyor. Almanya'nın saygın «Bild» yayınına göre, Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna dronlarından korunmak amacıyla ikmal araçlarının dış görünümünü beklenmedik bir şekilde değiştirmeye başladı.

Sosyal medyada ve askeri blogcular tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Rus ordusunun ana gücü olarak görülen «KamAZ» ve «Ural» askeri kamyonlarının geleneksel askeri kamuflaj renklerinden vazgeçip siyah-beyaz çizgilere boyandığı görülüyor.

Yapay zeka algoritmalarını şaşırtma stratejisi

Bu özgün ve şaşırtıcı yöntemin arkasında modern teknolojileri aldatma planı yatıyor. Askeri uzmanlar durumu şöyle açıklıyor:

Algoritma hatası: Ukrayna ordusunun kullandığı en modern dronlar yapay zeka tabanlı çalışır ve hedefleri teknik konturları (şekli) üzerinden tanır.

Kontrast çizgi etkisi: Araç gövdesine çizilen yüksek kontrastlı siyah ve beyaz çizgiler, dijital sistem algoritmalarının nesne şeklini doğru tespit etmesini ve onu kamyon olarak algılamasını ciddi şekilde engelleyebilir.

Ancak, bu ilkel kamuflaj yönteminin etkinliği askeri dünyada büyük tartışmalara neden oluyor. Çünkü modern insansız cihazlar hedefleri sadece basit optik kameralarla aramıyor. Güçlü termal kameralar (ısı algılayıcı cihazlar) ve diğer özel sensörlerle donatılmış olan bu cihazlar, aracın motorundan yayılan ısıyı uzaktan tespit edebiliyor.

Cephe hattındaki tepkiler ve ikmal savaşı

Ukrayna askeri komutanlığı bu habere oldukça alaycı ve kararlı bir tepki verdi. Ukraynalı yetkili subay Nikolay Kolesnik durumu şöyle yorumladı:

«Tekniklerine zebraları, devekuşlarını veya gergedanları çizebilirler — ne çizerlerse çatsınlar, biz yine de hedefi tespit eder ve onları imha ederiz».

Şu anda Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rus ordusunu ikmal ve lojistik sisteminden koparmaya yönelik kapsamlı operasyonlar yürütüyor. Bu eylemler sadece çatışma hattında değil, Rusya'nın iç kesimlerindeki sınır bölgelerinde de aktif olarak sürdürülüyor.

Lojistiğin zayıflaması, saldırının durması demektir

Askeri harekâtlarda ikmal zincirinin önemi aşağıdaki kısa analitik tabloda yer almaktadır:

Operasyon yönü Askeri harekât yöntemi Beklenen sonuç ve amaç Lojistik ve ikmal Kamyonların, yakıt ve cephane taşıyan araçların imha edilmesi. Cephe hattındaki askeri birliklerin gerekli kaynaklardan mahrum bırakılması. Cephe hattı Azalan ikmal nedeniyle düşmanın faaliyetlerinin zayıflatılması. Küresel saldırı eylemlerinde ve baskıda belirgin azalma.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov da bu taktiğin önemine değinerek: «Rusya'nın askeri lojistiği ne kadar çok ve acımasızca sonlandırılırsa, cephedeki saldırı eylemleri de o kadar hızlı zayıflar ve azalır», şeklinde özellikle vurguladı.

Zamin yorumu: Bu durum, modern savaşların sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda yüksek teknolojiler ve YZ algoritmaları mücadelesine dönüştüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Araçları hayvan derisi renklerine boyamak dronları kısmen şaşırtabilir ancak ısı sensörleri ve radarların geliştiği bir çağda bu yöntem uzun süre hizmet edemez. Cephe hattındaki ikmal zincirlerinin bozulması, yakın gelecekte genel askeri harekâtların yönünü kökten değiştirebilir. Süreçleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz.

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