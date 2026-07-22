Wildberries depoları yeniden hedefte: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Krasnodar ve Nevinnomisk şehirlerinde bulunan Wildberries lojistik merkezlerinde dron saldırıları sonrası büyük yangınlar çıktı. İlk haberlerde sekiz kişinin yaralandığı belirtilirken, daha sonra yerel yetkililer Krasnodar bölgesinde 10 kişinin yaralandığını ve Armavir'de bir işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Wildberries kurucusu ve yöneticisi Tatyana Kim, şirketin Krasnodar ve Nevinnomisk'teki depolarının vurulduğunu doğruladı. Saldırılar 22 Temmuz'u 23 Temmuz'a bağlayan gece gerçekleşti ve yangınları söndürmek için çok sayıda kurtarma ekibi görevlendirildi.

Krasnodar'da lojistik merkezi yandı

Krasnodar'daki Wildberries tesisi, güvenlik gereklilikleri uyarınca tahliye edildikten sonra depo alanında yangın başladı. Şehir yönetimi başlangıçta üç yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

Daha sonra Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, depo kompleksine düzenlenen saldırı sonucunda 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter ve 105 uzman personel katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Reuters tarafından doğrulanan görüntülerde, Krasnodar'daki deponun üzerinde yükselen büyük duman sütunu görülüyor.

Dron parçaları konutlara da düştü

Krasnodar Bölgesi operasyon merkezine göre, insansız hava aracı parçaları Krasnodar'daki iki apartmana düştü. Dinskaya köyünde ise iki özel konut hasar gördü.

Bu adreslerde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bazı binaların cam ve balkonlarının yanı sıra garaj alanlarında hasar meydana geldiği kaydedildi.

Nevinnomisk'te beş kişi tıbbi yardım istedi

Stavropol bölgesindeki Nevinnomisk şehrinde de Wildberries lojistik merkezi tahliye edildi. Daha sonra depoda şiddetli bir yangın çıktı.

Başlangıçta iki kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra tıbbi yardım isteyenlerin sayısı beşe yükselmişti. Bu kişilere ayakta tedavi uygulandı ve hastaneye yatırılmaları gerekmedi.

Armavir'de petrol deposuna 16'dan fazla dron saldırdı

Armavir şehir yönetimi, bu saldırıyı son dönemdeki en büyük dron saldırılarından biri olarak nitelendirdi. Yerel yetkililere göre, kuzey sanayi bölgesindeki petrol deposuna 16'dan fazla dron yönlendirildi.

Sonuç olarak yaklaşık 800 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Başlangıçta yaralılar hakkında bilgi verilmemiş olsa da, daha sonra Reuters yerel yetkililere dayanarak, Armavir'deki işletmelerden birine düşen dron parçaları nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Önceki saldırıda sekiz işçi hayatını kaybetmişti

Bu, Wildberries altyapısına birkaç gün içinde düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. 18 Temmuz'da Kotovsk ve Elektrostal şehirlerindeki lojistik merkezlerine düzenlenen saldırılarda sekiz işçi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki saldırılarda hedef alınan depoların insansız hava araçları ve navigasyon ekipmanları için parça tedarikinde kullanıldığını söylemişti. Kremlin ise Wildberries'in askeri lojistikle uğraştığı iddialarını reddetti.

Ukrayna tarafı, 22 Temmuz'daki yeni saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Wildberries ise toplam hasar miktarını henüz açıklamadı.