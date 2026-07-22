Motorola Razr yaratıcısı 300 dolarlık yeni Light Flip akıllı telefonunu tanıttı

·52·Teknoloji
Motorola Razr yaratıcısı 300 dolarlık yeni Light Flip akıllı telefonunu tanıttı

Efsanevi Motorola Razr telefonunun ana yaratıcılarından biri olan Tang Kayvey ve Joe Hollier iş birliğiyle geliştirilen yeni Light Flip cihazı resmen tanıtıldı. Bu gadget, modern akıllı telefonların dikkat dağıtıcı özelliklerinden yorulan ve dijital minimalizmi benimseyen kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Cihaz, sadelik ve stili birleştiren klasik bir "kapaklı" form faktörüne sahip. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Tang Kayvey'e göre ekip, birkaç yıl boyunca Z kuşağının ilgi alanlarını inceledi. Birçok gencin eski tip kapaklı telefonları kendi tarzlarının bir parçası olarak gördüğü, ancak piyasadaki mevcut modellerin düşük kalitesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Light girişimi, tam da bu boşluğu doldurmak amacıyla minimalist konseptini klasik form faktörüyle birleştirmeye karar verdi.

Teknik özellikler ve yetenekler

Light Flip, kendine özgü Light Phone OS işletim sistemiyle çalışıyor. İçerisinde sadece en gerekli uygulamalar olan alarm, takvim ve hesap makinesi bulunuyor. Geliştiriciler, kullanıcıları aşırı bilgi akışından korumak için dokunmatik ekrandan, NFC ödeme sisteminden ve hatta ön kameradan vazgeçtiler. Bu da cihazı mümkün olduğunca basit ve anlaşılır kılıyor.

Cihazın ana ekranı 2,8 inçlik bir OLED panelden oluşuyor ve dış kısmında ek bir ekran bulunmuyor. ixbt.com'un verilerine göre bu karar, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda alındı; dış kasada sadece bildirimleri gösteren küçük bir ışıklı gösterge yer alıyor. Telefonun kasası alüminyum yerine plastikten üretildi, bu da maliyetin düşürülmesine yardımcı oldu.

Sınırlı işlevselliğe rağmen Light Flip, modern iletişim standartlarını destekliyor. Cihaz 5G ve 4G LTE ağlarında çalışıyor, müzik ve podcast dinleme imkanı sunuyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth, USB-C portu, eSIM ve Nano SIM yuvaları bulunuyor. Ana kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Fiyat ve renk seçenekleri

Yeni model, Light markasının ürün gamındaki en uygun fiyatlı cihaz oldu; fiyatı 300 dolar olarak belirlendi. Üreticiler, kullanıcılara geniş bir seçenek sunmak amacıyla telefonu altı farklı renkte piyasaya sürmeyi planlıyor:

  • Siyah ve koyu mavi;
  • Kırmızı ve pembe;
  • Sarı ve açık gri.
Özbekistan pazarında da son yıllarda "detoks gadget'larına" olan ilgi artıyor. Light Flip gibi cihazlar, sosyal medya ve sonsuz bildirimlerden uzaklaşmak isteyen ancak iletişimde kalmayı tercih eden yerel kullanıcılar için de ilginç bir alternatif olabilir.

Motorola RazrLight FlipAkıllı TelefonTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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