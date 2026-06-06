Roman Abramoviç Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile 'gizli' bir görüşme mi yaptı?

·83·Dünya
Roman Abramoviç Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile 'gizli' bir görüşme mi yaptı?

Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik kriz ve askeri eylemlerin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik gizli müzakereler ve perde arkası görüşmeler dünya kamuoyunun dikkat merkezinde. Son gelişmeler uluslararası arenada gerçek bir sansasyona dönüştü. Ünlü Rus milyarder ve iş adamı Roman Abramoviç beklenmedik bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

Verkhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, resmi Telegram kanalında yaptığı açıklamada bu gizemli ziyaret ve gerçekleştirilen önemli müzakerelerin detaylarını ifşa etti.

Kiev'deki gizli görüşme ve Putin'e gönderilen mektup

Ukraynalı siyasetçinin sözlerine göre, milyarderin Kiev'e gelişi sıradan bir ziyaret değil, iki devlet lideri arasında özel bir canlı iletişim köprüsü olarak değerlendiriliyor:

«Güvenilir bilgilere göre, bu görüşme gerçekten gerçekleşti ve konu Roman Abramoviç ile ilgili. Kendisi, Ukrayna'nın başkentine bizzat Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşmek ve Rusya lideri Vladimir Putin'e önemli mesajlar ve şartları iletmek amacıyla geldi».

Kremlin liderinin tepkisi: «Bir görüşme yapmamız gerekiyor»

Bu gizli diplomasi hakkında daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de durmuştu. Sözlerine göre, iş adamı Kiev'den döndükten sonra Kremlin'e durum hakkında rapor verdi. Rusya lideri gerçekleşen diyaloğu şöyle özetledi:

«O iş adamı Kiev ziyaretinden döndü ve biz onunla görüştük. Sözlerine göre, Bay Zelenskiy durumu istikrara kavuşturmak için şahsen bir görüşme yapmamız gerektiğini bildirmiş».

Açık mektup, savaşın bedeli ve siyasi şartlar

Bu müzakerelerin altında iki devlet liderinin karşılıklı siyasi beyanları yatıyor. Tarafların mevcut resmi pozisyonlarını aşağıdaki entegre tablo aracılığıyla daha yakından tasavvur etmek mümkün:

Siyasi liderler

Öne sürülen temel beyanlar ve şartlar

Son adımlar

Volodimir Zelenskiy

Ukrayna, Rusya için savaşın bedelini keskin şekilde artırma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Askeri eylemleri durdurmak için şahsi görüşme talep ediyor.

Vladimir Putin'e resmi ve açık bir mektup gönderdi.

Vladimir Putin

Mevcut koşullarda Ukrayna lideriyle doğrudan müzakere yapmanın herhangi bir anlamı ve faydasını görmüyor.

Zelenskiy'i daha önce seçimlere gitmeye çağırdı.

Zamin yorumu: Roman Abramoviç gibi büyük bir figürün aracı (mediatör) olarak siyasi sahneye tekrar dönmesi, tarafların perde arkasında yine de diyalog yolları aradığını gösteriyor. Elbette, savaş alanındaki durum gerginliğini koruyor ve Vladimir Putin şimdilik görüşme teklifini reddediyor, ancak Kiev'den doğrudan gelen mesajların Kremlin'e ulaşması diplomatik umutları tamamen söndürmüyor. Zelenskiy'nin savaşın bedelini artırma konusundaki uyarısı ve Putin'in seçimler konusundaki talebi, yakın vadede bir barış anlaşması imzalanmasının kolay olmayacağını gösteriyor. Olayların gelişimini izlemeye devam ediyoruz.

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Roman AbramoviçVolodimir ZelenskiyKievVladimir PutinOleksiy Gonçarenko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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