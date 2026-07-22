Liverpool teknik direktörü, Alexis Mac Allister ve Real Madrid arasındaki dedikodulara son noktayı koydu

İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, son zamanlarda takımın orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister etrafında dönen transfer dedikodularına yanıt verdi. Arjantinli dünya şampiyonunun Real Madrid'e transfer olacağına dair haberlerin arttığı bir dönemde, teknik direktör ana yıldızını bırakmaya niyeti olmadığını kesin bir dille ifade etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Mac Allister, geçtiğimiz sezon Merseyside ekibinin en iyi oyuncularından biri oldu ve sözleşmesinin bitimine daha iki yıl var. Buna rağmen, Real Madrid'in orta saha hattını güçlendirmek amacıyla bu oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler yayılmıştı. Iraola, bu durumu doğal bir süreç olarak karşıladığını belirtti.

"Alexis geçen yıl kulübün en iyi oyuncularından biriydi ve Dünya Kupası'nda da harika bir performans sergiledi. Diğer kulüplerin en iyi oyuncularımıza ilgi göstermesi normal, bu transfer piyasasında her zaman olur. Ancak ben de diğer kulüpler gibi iyi oyuncularını elinde tutmak isteyen bir teknik direktörüm," dedi Andoni Iraola.

Transfer piyasasındaki öncelikler

Liverpool kadrosunda yaşanan ciddi kayıpların ardından, takım yönetimi yeni oyuncular transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mohamed Salah, Andy Robertson ve Ibrahima Konate gibi liderlerin ayrılığı, takım yapısında önemli boşluklar yarattı. Teknik direktörün açıklamalarına göre, şu anda ana odak noktası bir kanat oyuncusu transfer etmek.

Iraola, takımı güçlendirme gerekliliğini gizlemedi: "Yeni oyunculara ihtiyacımız olan net pozisyonlar var. Örneğin, kanat oyuncusu. Kesinlikle bir kanat forveti almamız gerekiyor. Ancak diğer pozisyonlar için piyasanın ne sunduğuna, fiyatlara ve kadromuzdaki mevcut oyuncuların durumuna göre karar vereceğiz."

Şu anda Liverpool kadrosunda sakatlıklarla ilgili sorunlar da bulunuyor ve bu durum teknik direktörün transfer stratejisini doğrudan etkiliyor. Bazı pozisyonlardaki sakat oyuncuların ne zaman sahalara döneceğinin belirsiz olması nedeniyle, kulüp yönetiminin transfer dönemi kapanana kadar aktif olması bekleniyor.

Mac Allister'ın ise kısa bir aradan sonra yakında takımın emrine girmesi ve yeni sezon hazırlıklarına başlaması planlanıyor. Liverpool taraftarları için Arjantinli orta saha oyuncusunun takımda kalması, kulübün gelecek sezonki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.