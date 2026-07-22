Moskova ücretsiz Wi-Fi ağı: Yıl başından bu yana 26 milyondan fazla bağlantı kaydedildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da kamusal alanlardaki ücretsiz Wi-Fi ağı kullanım oranları rekor seviyeye ulaştı. 2026 yılının başından bu yana kullanıcılar şehir ağına 26 milyondan fazla bağlantı gerçekleştirdi; bu rakamlar şehir altyapısının dijital potansiyelinin giderek arttığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Moskova Şehri Bilgi Teknolojileri Departmanı verilerine göre, rapor döneminde kullanıcılar tarafından 12 milyon gigabayttan (GB) fazla veri aktarıldı. Bu gösterge, ücretsiz internet hizmetine olan talebin sadece yerel halk arasında değil, turistler arasında da yüksek olduğunu kanıtlıyor. Özellikle yaz tatili döneminde bağlantı sayısı keskin bir şekilde arttı.

En popüler bölgeler ve genişleme ölçeği

Ücretsiz internet hizmeti kullanımında en yüksek aktivite şehrin tarihi ve kültürel merkezlerinde gözlemleniyor. Özellikle Ohotniy Ryad, Teatralnaya ve Paveletskaya meydanları ile Kitay-gorod bölgesi bağlantı sayısı bakımından lider konumda. Bu bölgelerin her zaman kalabalık olması ve turistik rotaların kesişim noktasında bulunması temel faktör olarak görülüyor.

Departman başkan yardımcısı Dmitriy Golovin'e göre, şehir ağı kesintisiz olarak genişlemeye devam ediyor. Günümüzde toplam erişim noktası sayısı yaklaşık 30 bine ulaştı. Belirtmek gerekir ki, sadece 2025 yılında Moskova genelinde 2 bin yeni bağlantı noktası daha devreye alınmıştı.

Teknolojik açıdan bu proje, büyük metropollerde dijital bir ortam yaratmanın önemli bir parçasıdır. Özbekistan'ın büyük şehirlerinde, özellikle Taşkent'te de kamusal alanların ücretsiz Wi-Fi ile donatılması projeleri hayata geçirilirken, Moskova'nın deneyimi geniş kapsam ve istikrar açısından dikkat çekicidir.

Bağlantı prosedürü ve güvenlik önlemleri

Sistemi kullanmak için kullanıcıların birkaç basit adımı izlemesi gerekiyor. Moskova ücretsiz ağına bağlanma süreci şu şekilde düzenlenmiştir:

Cihazda Moscow_WiFi_Free ağını seçmek;

Mos ID portalı veya SMS yoluyla yetkilendirmeden geçmek;

İnternet erişimini onaylamak.

Rusya mevzuatının gereklilikleri uyarınca, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulaması yapmak amacıyla her üç ayda bir yeniden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu önlem, kamusal ağların kullanımında siber güvenliği artırmaya hizmet etmektedir.

Şehir yönetimi gelecekte de bağlantı noktalarını artırmayı ve veri aktarım hızını daha da yükseltmeyi planlıyor. Bu tür dijital kolaylıklar, modern akıllı şehir (Smart City) konseptinin ayrılmaz bir parçası olup halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.