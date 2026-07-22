Chelsea, Bournemouth yıldızı Alex Scott için 64 milyon sterlin teklif etti

Londra'nın Chelsea kulübü yaz transfer dönemindeki hareketliliğini artırarak, Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott'ı kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti. BBC'nin haberine göre, "Maviler" 22 yaşındaki yetenekli futbolcu için 64 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu transfer girişimi, kulübün yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde orta sahayı kökten yenileme planının bir parçası. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Durumun gerginleşmesinin nedeni, Alex Scott'ın mevcut kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayı reddetmesi oldu. Gelen bilgilere göre futbolcu, son iki aydır masada duran yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Şu anda "Kirazlar" ile olan sözleşmesinin bitimine iki yıl kala, futbolcunun geleceğine dair belirsizlik Chelsea gibi dev kulüpleri harekete geçiriyor.

Bournemouth'un kesin reddi

Teklif edilen miktar oldukça yüksek olmasına rağmen,yönetimitarafından yapılan ilk teklifi reddetti. Kulüp yetkilileri, Scott'ı takımın en önemli oyuncularından biri olarak görüyor ve onu kolayca bırakmak istemiyor. Vitality Stadium yönetimi, gelecekteki olası tekliflerin de kabul edilmeyeceği konusunda Stamford Bridge temsilcilerini uyardı.

Ekonomik açıdan bakıldığında, Bournemouth şu an için yıldızını satmak zorunda değil. Takım, geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek Avrupa Ligi biletini kazandı. Ayrıca, önceki transfer dönemlerinde Dean Huijsen, Milos Kerkez ve Illia Zabarnyi gibi oyuncuların satışından elde edilen gelirler kulüp bütçesini istikrara kavuşturdu.

Rekabet ve oyuncunun gelişimi

Alex Scott için verilen mücadelede sadecedeğil, İngiltere Premier Lig'in diğer devleri de yer alıyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun gelişiminivegibi kulüpler de yakından takip ediyor. Bu durum, yaz transfer dönemi sonuna kadar rekabetin daha da kızışacağı anlamına geliyor.

Scott'ın profesyonel futboldaki yükselişi çok hızlı oldu. 2023 yılında Bristol City'den 25 milyon sterlin karşılığında Bournemouthkadrosuna katılmıştı. O dönemde Championship'in en iyi genç oyuncusu seçilmişti. Geçen süre zarfında takım formasıyla 89 maça çıkıp 6 gol atarak takımın hücum hattındaki ana motoru haline geldi.

Futbolseverler için de bu transfer oldukça ilgi çekici, çünkü Chelsea'nin kadroyu gençleştirme politikası ve Xabi Alonso'nun gelişi, takımın oyun tarzını nasıl etkileyeceği konusunda büyük merak uyandırıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Scott Premier Lig'in en pahalı genç orta saha oyuncularından biri olacak.