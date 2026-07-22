Al-Hilal ve Raphinha transferi neden gerçekleşmedi? Summerville anlaşmasının sırları

·41·Spor
Al-Hilal ve Raphinha transferi neden gerçekleşmedi? Summerville anlaşmasının sırları

Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, yaz transfer döneminde beklenmedik bir hamle yaparak West Ham kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile sözleşme imzaladı. Yaklaşık 80 milyon avro karşılığında gerçekleşen bu transferin arkasında, Barcelona ile ilgili karmaşık müzakerelerin ve beklenmedik gelişmelerin yattığı ortaya çıktı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Suudi Arabistan futbol dünyasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Mohammed Al-Bukairy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al-Hilal'in neden Brezilyalı yıldız Raphinha transferinden vazgeçip tüm dikkatini Hollandalı oyuncuya çevirdiğini açıkladı. Görünüşe göre asıl plan, Barcelona'nın yıldızını Riyad'a getirmekti.

Barcelona ile müzakereler neden başarısız oldu?

Al-Bukairy'nin verdiği bilgilere göre, Al-Hilal yönetimi, Raphinha için Barcelona kulübüne resmen 80 milyon avroluk bir teklif sundu. Ayrıca bu anlaşma kapsamında, o dönem Katalan kulübünde kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo konusunda da indirim talep edildi. Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın taleplerinin beklenmedik şekilde artması, taraflar arasındaki güveni zedeledi.

Katalan kulübünün başkanı, 80 milyon avroluk teklifi reddederek transfer bedelinin 100 milyon avroya çıkarılmasını talep etti. Al-Hilal yetkilileri bu talebi finansal bir "şantaj" olarak nitelendirdi ve Raphinha'nın mevcut form durumunun bu kadar büyük bir meblağa değmeyeceği sonucuna vardı. Sonuç olarak Suudi kulübü, müzakereleri derhal durdurma kararı aldı.

Böylece Al-Hilal'in karar vericileri, kısa sürede uygun bir alternatif bulmak için harekete geçti. Tam bu noktada, West Ham formasıyla parlak bir performans sergileyen 24 yaşındaki Crysencio Summerville seçeneği gündeme geldi. Hollandalı oyuncu için Roma kulübü de ciddi bir mücadele veriyordu ancak Suudilerin hızlı hamlesi ve finansal üstünlüğü anlaşmayı sonuçlandırdı.

Crysencio Summerville transferi, Al-Hilal için sadece teknik açıdan değil, stratejik açıdan da büyük önem taşıyor. Kulüp yönetimi, genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katarak takımın hücum hattını uzun vadede güçlendirmeyi hedefliyor. Bu transfer, Saudi Pro League'in dünya pazarındaki artan itibarını bir kez daha kanıtladı.

Şu anda Al-Hilal kadrosu yıldız isimlerle dolu olsa da, Summerville gibi genç yeteneklerin katılımı takım içi rekabeti daha da artıracaktır. Barcelona ile yaşanan anlaşmazlık ise transfer piyasasındaki en büyük başarısızlık hikayelerinden biri olarak tarihe geçti.

{{TEXT_9}}

Al-HilalBarcelonaRaphinhaCrysencio SummervilleTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...