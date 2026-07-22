Al-Hilal ve Raphinha transferi neden gerçekleşmedi? Summerville anlaşmasının sırları

Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, yaz transfer döneminde beklenmedik bir hamle yaparak West Ham kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile sözleşme imzaladı. Yaklaşık 80 milyon avro karşılığında gerçekleşen bu transferin arkasında, Barcelona ile ilgili karmaşık müzakerelerin ve beklenmedik gelişmelerin yattığı ortaya çıktı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Suudi Arabistan futbol dünyasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Mohammed Al-Bukairy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al-Hilal'in neden Brezilyalı yıldız Raphinha transferinden vazgeçip tüm dikkatini Hollandalı oyuncuya çevirdiğini açıkladı. Görünüşe göre asıl plan, Barcelona'nın yıldızını Riyad'a getirmekti.

Barcelona ile müzakereler neden başarısız oldu?

Al-Bukairy'nin verdiği bilgilere göre, Al-Hilal yönetimi, Raphinha için Barcelona kulübüne resmen 80 milyon avroluk bir teklif sundu. Ayrıca bu anlaşma kapsamında, o dönem Katalan kulübünde kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo konusunda da indirim talep edildi. Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın taleplerinin beklenmedik şekilde artması, taraflar arasındaki güveni zedeledi.

Katalan kulübünün başkanı, 80 milyon avroluk teklifi reddederek transfer bedelinin 100 milyon avroya çıkarılmasını talep etti. Al-Hilal yetkilileri bu talebi finansal bir "şantaj" olarak nitelendirdi ve Raphinha'nın mevcut form durumunun bu kadar büyük bir meblağa değmeyeceği sonucuna vardı. Sonuç olarak Suudi kulübü, müzakereleri derhal durdurma kararı aldı.

Böylece Al-Hilal'in karar vericileri, kısa sürede uygun bir alternatif bulmak için harekete geçti. Tam bu noktada, West Ham formasıyla parlak bir performans sergileyen 24 yaşındaki Crysencio Summerville seçeneği gündeme geldi. Hollandalı oyuncu için Roma kulübü de ciddi bir mücadele veriyordu ancak Suudilerin hızlı hamlesi ve finansal üstünlüğü anlaşmayı sonuçlandırdı.

Crysencio Summerville transferi, Al-Hilal için sadece teknik açıdan değil, stratejik açıdan da büyük önem taşıyor. Kulüp yönetimi, genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katarak takımın hücum hattını uzun vadede güçlendirmeyi hedefliyor. Bu transfer, Saudi Pro League'in dünya pazarındaki artan itibarını bir kez daha kanıtladı.

Şu anda Al-Hilal kadrosu yıldız isimlerle dolu olsa da, Summerville gibi genç yeteneklerin katılımı takım içi rekabeti daha da artıracaktır. Barcelona ile yaşanan anlaşmazlık ise transfer piyasasındaki en büyük başarısızlık hikayelerinden biri olarak tarihe geçti.

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