Hindistan'da askeri uçak iniş sırasında parçalandı

·32·Dünya
Hindistan'da askeri uçak iniş sırasında parçalandı

Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde An-32 tipi askeri nakliye uçağı iniş sırasında düştü.

Resmi verilere göre, olay sonucunda mürettebattan 5 kişi hayatını kaybetti. İkinci pilot ise sağ kurtuldu.

Yerel medyanın yayınladığı görüntülerde, uçağın yere sert çarptığı ve birkaç parçaya ayrıldığı görülüyor.

Olay yerinde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedenlerini araştırmak için özel bir komisyon kurdu.

HindistanUçak KazasıAn-32Hava KuvvetleriKaza
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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