ABD'de Çin Yapımı Robot Süpürgeler Yasaklanabilir

ABD yetkilileri, AI Action Plan girişimi kapsamında otonom robotların ithalatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayımlanan belgelere dayanarak ixbt.com'un haberine göre, bu yeni kuralların kapsamına yalnızca insansı ve dört ayaklı robotlar değil, ev aletleri de girebilir. Bu girişim, ülke pazarına giren akıllı cihazların güvenliğini sağlamak ve tedarik zincirlerini düzenlemek açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belgeye göre robot tanımı; bağımsız olarak hareket edebilen, çeşitli sensörlerle donatılmış, ağ bağlantısı imkanına sahip ve dock istasyonu ile birlikte ağırlığı 4,4 pounddan (yaklaşık 2 kilogram) fazla olan cihazları kapsıyor. Bu tanıma göre, günümüzde popüler olan çoğu modern robot süpürge, zemin yıkama robotları, çim biçme robotları, ayrıca havuz temizleme, yük taşıma ve depo ile üretim işletmelerini otomatikleştiren cihazlar risk altında kalıyor.

İthalat için özel izin gerekecek

Önerilen kurallara göre, bu tür yeni cihazların ithalatı özel bir izin alınana kadar yasaklanacak. Ancak bu kısıtlamalardan kaçınmanın yolları da öngörülmüş durumda. Özellikle üretim kapasitelerini ve tedarik zincirlerini ABD topraklarına taşıyan şirketler için istisnalar belirlenmesi planlanıyor.

Bununla birlikte, mevcut kısıtlamalar halihazırda FCC sertifikasından geçmiş olan cihazları etkilemeyecek. Bu tür modeller ABD pazarında eskisi gibi serbestçe satılmaya devam edecek. Ayrıca halihazırda kullanılmakta olan robotların sahipleri de günlük işleyişlerinde hiçbir değişiklikle karşılaşmayacak.

Pazara Etkisi ve Beklentiler

Eğer bu belge önemli değişiklikler yapılmadan kabul edilir ve yürürlüğe girerse, yeni robot teknolojisi modelleri ABD pazarına diğer ülkelere kıyasla gecikmeli olarak girebilir. Bazı durumlarda ise gerekli izinler alınana kadar şirketlerin yeni ürünlerini satışa çıkarmamaya karar vermesi de olasıdır.

Bu girişimin Çin'de üretilen ev tipi ve profesyonel robot teknolojisi ithalatına ciddi bir engel koyarak yerel pazar aktörlerini ve tedarik zinciri politikasını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu tür önlemler gelecekte teknoloji pazarlarındaki rekabet ortamını değiştirebilir.