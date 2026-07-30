Efsanevi Winamp Oynatıcısı Deezer İş Birliğiyle Geri Dönüyor

·30·Teknoloji
Efsanevi Winamp Oynatıcısı Deezer İş Birliğiyle Geri Dönüyor

Dijital müzik dünyasında özel bir tarihe sahip olan ve milyonlarca kullanıcının gençliğini hatırlatan Winamp markası, yeni bir müzik oynatıcısı ve premium akış hizmetini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, gelecekteki müzik abonelik hizmetini sunmayı amaçlayan Winamp ve Deezer şirketleri arasında stratejik bir ortaklık imzalandı. Bu adım, efsanevi programın modern akış dönemine uyum sağlayarak büyük pazardaki yerini yeniden kazanma girişimidir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

İmzalanan anlaşmaya göre Winamp, tanıdık markasını ve benzersiz kullanıcı arayüzünü korurken Deezer teknolojilerini ve küresel lisanslı müzik kataloğunu kullanacak. Yeni nesil Winamp Player uygulamasının 2027 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirketler, yeni uygulamanın geleneksel akış platformlarından kökten farklı olacağını ve kullanıcılara tamamen farklı bir deneyim sunacağını vurguluyor.

Yeni nesil oynatıcının özellikleri

Gelecek yıl sunulması beklenen uygulama sadece çevrim içi müzik dinlemekle sınırlı kalmayacak. Program, kullanıcının kişisel yerel müzik kütüphanelerini, internet radyo istasyonlarını, podcast'leri ve kişisel bulut koleksiyonlarını tek bir uygulamada birleştirmek için tasarlanmıştır. Bu da dinleyicilere tüm favori ses dosyalarını tek bir yerden yönetme imkanı tanır.

Ayrıca yeni Winamp, arayüz özelleştirmeye, sosyal özelliklere ve müzik arama ile düzenleme süreçlerine özellikle dikkat ediyor. Program geliştiricileri, bugünün dijital akış devlerinin hakim olduğu pazarda kendi benzersiz yaklaşımlarıyla öne çıkmaya güveniyor.

Pazardaki rekabet ve retro teknoloji dalgası

Günümüzde müzik akışı pazarı Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi devasa platformlarla dolu. Bu nedenle kullanıcıların bir başka ücretli aboneliğe para ödemeye hazır olup olmadığı henüz soru işareti oluşturuyor. Buna rağmen Winamp, ücretsiz masaüstü sürümünün hâlâ 40 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Bu duyuru, son zamanlarda gözlenen retro teknolojilere olan ilginin artması fonunda gerçekleşiyor. Kasetler, MP3 oynatıcılar ve hatta iPod cihazlarına yönelik nostalji havasının güçlendiği bir dönemde Winamp, zengin tarihinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyor. Yıllar boyunca NFT entegrasyonu ve içerik üreticilerini destekleme gibi çeşitli yönleri deneyen marka, bu sefer kendi öz değerlerine geri dönüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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