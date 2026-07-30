Lilian Weng Thinking Machines'ten Ayrılıp OpenAI'a Geri Döndü

Yapay zeka alanının önde gelen uzmanlarından biri ve Thinking Machines'in kurucu ortaklarından Lilian Weng, görevinden ayrıldığını duyurdu ve kısa süre sonra OpenAI ekibine yeniden katıldı. TechCrunch tarafından paylaşılan bilgilere göre bu personel değişimi, AI pazarında uzmanlar için yaşanan keskin rekabet dönemindeki önemli olaylardan biri haline geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Lilian Weng, bu kararının arkasında sağlık sorunlarının olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Kendisinin yazdığına göre, erken aşamadaki bir start-up'ın gerektirdiği yüksek tempoya devam etmeye gücü yetmiyor. Sürekli stres ve ağır iş yükünün fiziksel durumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle böyle bir adım atmak zorunda kaldı.

OpenAI'daki Yeni Görevler ve Araştırmalar

Çarşamba günü OpenAI yetkilileri, Lilian Weng'in şirkete geri döndüğünü doğruladı. Daha önce kendisi bu kuruluşta yapay zeka güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Şirket temsilcisinin bildirdiğine göre Weng, OpenAI'ın iç araştırmalarını hızlandırmayı amaçlayan üst düzey bir gruba liderlik edecek.

Bu ekip, yapay zeka sistemlerinin daha güçlü hale gelmesi için kendi kendine iyileştirme imkanı tanıyan özyinelemeli (rekürsif) süreçler üzerindeki araştırmaları koordine ediyor. Bu yönelim, modern yapay zeka teknolojilerinin geleceği açısından stratejik önem taşıyor.

Start-up ve Büyük Laboratuvarlar Arasındaki Fark

Uzmanların belirttiğine göre Weng'in hızlı tempolu bir start-up'tan ayrılıp tekrar büyük bir şirkete dönmesi ilk açıklamalarla çelişiyor gibi görünebilir. Ancak şirket kurucusu olmadığı bir yerde çalışmanın, üzerindeki doğrudan baskıyı azaltması bekleniyor.

Thinking Machines kurucusu ve OpenAI'ın eski teknoloji direktörü Mira Murati, Weng'in sağlığına dikkat etme kararını destekledi. X sosyal ağında bırakılan yorumlarda Murati, ortak çalışmaları için minnettarlığını dile getirerek Weng'in sağlığını önceliklendirmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı.