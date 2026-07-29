Vücuduna saplanan sopayla 16 kilometre yürüyerek hayatını kurtardı

ABD'nin Montana eyaletinde meydana gelen olağanüstü olay herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki David Cifaldi, vücuduna trekking sopası saplanmış halde yaklaşık 16 kilometre yol yürüyerek hayatta kaldı. Bu konuda The Guardian Haber verdi.

Bildirildiğine göre olay, 20 Temmuz'da David Cifaldi'nin iki arkadaşıyla birlikte Granite Peak zirvesine tırmandığı sırada gerçekleşti. Deniz seviyesinden yaklaşık 3,6 bin metre yükseklikte kayalıklar üzerinde dengesini kaybederek elindeki trekking sopasının üzerine düştü.

Sonuç olarak sopa bir yanından vücuduna girip diğer yanından çıktı. Buna rağmen Cifaldi paniğe kapılmadı. Çünkü kendisi acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyor ve edindiği bilgiler durumu soğukkanlılıkla değerlendirmesine yardımcı oldu.

"O sırada mesleki tecrübem devreye girdi. Kendimi kontrol ettim ve yaralanmanın o anda hayatım için doğrudan bir tehlike oluşturmadığını anladım. Bu yüzden dağdan kendi gücümle inebileceğime inandım" dedi.

Bunun ardından Amerikalı adam, vücuduna saplanan trekking sopasıyla aşağıya inmeye başladı. Yaklaşık 6,5 saat boyunca 16 kilometrelik mesafeyi katederek kurtarma ekipleri ve sağlık personeline ulaşabileceği güvenli bir bölgeye çıktı.

Bildirildiğine göre David Cifaldi şu anda hastanede tedavi görüyor. Tedavi masraflarını karşılamak amacıyla özel bir bağış kampanyası da başlattı.