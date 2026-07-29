Vücuduna saplanan sopayla 16 kilometre yürüyerek hayatını kurtardı

·83·Dünya
Vücuduna saplanan sopayla 16 kilometre yürüyerek hayatını kurtardı

ABD'nin Montana eyaletinde meydana gelen olağanüstü olay herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki David Cifaldi, vücuduna trekking sopası saplanmış halde yaklaşık 16 kilometre yol yürüyerek hayatta kaldı. Bu konuda The Guardian Haber verdi.

Bildirildiğine göre olay, 20 Temmuz'da David Cifaldi'nin iki arkadaşıyla birlikte Granite Peak zirvesine tırmandığı sırada gerçekleşti. Deniz seviyesinden yaklaşık 3,6 bin metre yükseklikte kayalıklar üzerinde dengesini kaybederek elindeki trekking sopasının üzerine düştü.

Sonuç olarak sopa bir yanından vücuduna girip diğer yanından çıktı. Buna rağmen Cifaldi paniğe kapılmadı. Çünkü kendisi acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyor ve edindiği bilgiler durumu soğukkanlılıkla değerlendirmesine yardımcı oldu.

"O sırada mesleki tecrübem devreye girdi. Kendimi kontrol ettim ve yaralanmanın o anda hayatım için doğrudan bir tehlike oluşturmadığını anladım. Bu yüzden dağdan kendi gücümle inebileceğime inandım" dedi.

Bunun ardından Amerikalı adam, vücuduna saplanan trekking sopasıyla aşağıya inmeye başladı. Yaklaşık 6,5 saat boyunca 16 kilometrelik mesafeyi katederek kurtarma ekipleri ve sağlık personeline ulaşabileceği güvenli bir bölgeye çıktı.

Bildirildiğine göre David Cifaldi şu anda hastanede tedavi görüyor. Tedavi masraflarını karşılamak amacıyla özel bir bağış kampanyası da başlattı.

David SifaldiMontanaThe GuardianGranite Peak
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İsrail Gazze'deki camilere hava saldırılarını sürdürüyorİsrail Gazze'deki camilere hava saldırılarını sürdürüyorBugün, 20:18Bursa'da 2 yaşında çocuk havuzda boğularak hayatını kaybettiBursa'da 2 yaşında çocuk havuzda boğularak hayatını kaybettiBugün, 20:13Hindistan'daki şiddetli yağışlar ve selde yüzen boa yılanı halkı korkuttuHindistan'daki şiddetli yağışlar ve selde yüzen boa yılanı halkı korkuttuBugün, 18:08Dubai hükümeti kadınlar için "nesillerin kurucusu" unvanını resmi olarak onayladıDubai hükümeti kadınlar için "nesillerin kurucusu" unvanını resmi olarak onayladıBugün, 18:01Çin'de Bir Erkek 8 Yıllık Mücadelenin Ardından Hayalindeki Üniversiteye Kabul EdildiÇin'de Bir Erkek 8 Yıllık Mücadelenin Ardından Hayalindeki Üniversiteye Kabul EdildiBugün, 16:22Sirkte 40 Yıl Çalışan Fil Sonunda Emekliye AyrıldıSirkte 40 Yıl Çalışan Fil Sonunda Emekliye AyrıldıBugün, 16:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor