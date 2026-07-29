İsrail Gazze'deki camilere hava saldırılarını sürdürüyor

·40·Dünya
İsrail Gazze'deki camilere hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, saldırılar sonucunda en az bir Filistinli hayatını kaybetti, 12'den fazla kişi de çeşitli derecelerde yaralandı.

Yapılan açıklamaya göre, son saldırılar sonucunda Gazze şehrinde bulunan El-Muttaki Camisi yıkıldı. Ayrıca yerinden edilmiş Filistinlilerin geçici barınak olarak kullandığı çadırlar da ciddi zarar gördü.

Hatırlanacağı üzere, 23-24 Temmuz tarihlerinde de İsrail tarafından Gazze'nin orta kesimindeki El-Nur Camisi'ne hava saldırısı düzenlenmiş ve ibadethane yıkılmıştı.

Bölgedeki durum gerginliğini koruyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürürken, uluslararası toplum sivil halka ve sivil altyapıya zarar verilmesinden duyduğu endişeyi dile getiriyor.

İsrailGazzeHava SaldırısıFilistinOrta Doğu
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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