Apple ABD'de bilgisayar üretimine başladı

·1·Teknoloji
Apple ABD'de bilgisayar üretimine başladı

Teknoloji devi Apple'ın ABD'deki yeni büyük üretim tesisi faaliyetlerine başladı. Texas eyaletinin Houston kentinde açılan tesis, ülke içindeki tedarik zincirini güçlendirme ve Mac bilgisayarlarını doğrudan ABD'de üretme yolunda önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre yeni tesisin adı İleri Üretim Merkezi (AMC) oldu. Projenin açılış törenine şirketin CEO'su Tim Cook da bizzat katıldı. Cook'a göre Apple bu projeye yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı ve kısa — dokuz aydan kısa bir sürede inşaat çalışmalarını tamamlayarak ilk ürünleri göndermeye başladı.

Yapay zekâ ve yeni sunucular

Yaklaşık 1858 metrekarelik alana sahip merkezde, şirketin yapay zekâ sistemleri için tasarlanan sunucular şimdiden monte ediliyor. Bu teknolojik altyapı, Apple'ın gelecekteki yapay zekâ yeteneklerini genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.

Uzmanlar Houston'daki tesis bünyesinde yalnızca şirketin kendi ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler geliştirmeyecek, aynı zamanda diğer yerel şirketler ve girişimcilerle de yakın iş birliği yapacak. Bu şirketlere modern akıllı üretim yöntemlerini uygulamaya koymaları için destek sağlayacaklar.

Mac mini ve yerli üretim payı

Planlara göre bu yılın sonuna kadar tesiste popüler Mac mini bilgisayarlarının montajına da başlanacak. Böylece Apple, ürünlerini ABD topraklarında üretme kapasitesini artırarak yerel ekonomideki konumunu daha da güçlendiriyor.

Bu girişim, Ağustos 2025'te Detroit'te başlatılan Apple Manufacturing Academy programının mantıksal devamı oldu. Bu eğitim ve uygulama merkezi, geçen süre içinde yaklaşık 1000 Amerikan şirketine otomasyon, yapay zekâ ve akıllı kalite kontrol teknolojilerini benimseme konusunda yardımcı oldu.

AppleMacHoustonTim CookYapay Zekâ
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sony Xperia 1 VIII akıllı telefon yüksek fiyatına rağmen iyi satıyorSony Xperia 1 VIII akıllı telefon yüksek fiyatına rağmen iyi satıyorBugün, 13:26Apple'ın yıldönümü akıllı telefonu: iPhone 20 Pro hakkında ilk ayrıntılarApple'ın yıldönümü akıllı telefonu: iPhone 20 Pro hakkında ilk ayrıntılarBugün, 12:51Çin'de dünyanın ilk tamamen otomatik kahve dükkânı açılıyorÇin'de dünyanın ilk tamamen otomatik kahve dükkânı açılıyorBugün, 12:20Roskosmos, Popigai Krateri’nin Uzay Görüntülerini YayımladıRoskosmos, Popigai Krateri’nin Uzay Görüntülerini YayımladıBugün, 10:59Alışmak zor olacak mı? Instagram'ın yeni logosu ve ağdaki tartışmalarAlışmak zor olacak mı? Instagram'ın yeni logosu ve ağdaki tartışmalarBugün, 08:36Apple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında UyardıApple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında UyardıBugün, 02:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı