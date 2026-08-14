Apple ABD'de bilgisayar üretimine başladı

Teknoloji devi Apple'ın ABD'deki yeni büyük üretim tesisi faaliyetlerine başladı. Texas eyaletinin Houston kentinde açılan tesis, ülke içindeki tedarik zincirini güçlendirme ve Mac bilgisayarlarını doğrudan ABD'de üretme yolunda önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre yeni tesisin adı İleri Üretim Merkezi (AMC) oldu. Projenin açılış törenine şirketin CEO'su Tim Cook da bizzat katıldı. Cook'a göre Apple bu projeye yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı ve kısa — dokuz aydan kısa bir sürede inşaat çalışmalarını tamamlayarak ilk ürünleri göndermeye başladı.

Yapay zekâ ve yeni sunucular

Yaklaşık 1858 metrekarelik alana sahip merkezde, şirketin yapay zekâ sistemleri için tasarlanan sunucular şimdiden monte ediliyor. Bu teknolojik altyapı, Apple'ın gelecekteki yapay zekâ yeteneklerini genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.

Uzmanlar Houston'daki tesis bünyesinde yalnızca şirketin kendi ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler geliştirmeyecek, aynı zamanda diğer yerel şirketler ve girişimcilerle de yakın iş birliği yapacak. Bu şirketlere modern akıllı üretim yöntemlerini uygulamaya koymaları için destek sağlayacaklar.

Mac mini ve yerli üretim payı

Planlara göre bu yılın sonuna kadar tesiste popüler Mac mini bilgisayarlarının montajına da başlanacak. Böylece Apple, ürünlerini ABD topraklarında üretme kapasitesini artırarak yerel ekonomideki konumunu daha da güçlendiriyor.

Bu girişim, Ağustos 2025'te Detroit'te başlatılan Apple Manufacturing Academy programının mantıksal devamı oldu. Bu eğitim ve uygulama merkezi, geçen süre içinde yaklaşık 1000 Amerikan şirketine otomasyon, yapay zekâ ve akıllı kalite kontrol teknolojilerini benimseme konusunda yardımcı oldu.