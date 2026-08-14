Futbolcu, kaskını takıp yaklaşık bir saat yılanla antrenman yaptı

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Maumelle kentinde bir okul futbolcusu, antrenman sırasında sahada beklenmedik ve tehlikeli bir “misafirle” birlikte olduğunu sonradan öğrendi.

Olay, 6 Ağustos’ta Maumelle Okulu’ndaki futbol antrenmanı sırasında meydana geldi. Öğrenci, ısınma hareketlerinin ardından kaskının içinde garip bir hareketlilik hissetti. Bunun üzerine başlığını savunma antrenörüne gösterdi.

Kaskın iç kısmı incelendiğinde, astarının arkasına gizlenmiş yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda bir yılan bulundu. Daha sonra uzmanlar, bu yılanın Arkansas’ta görülen zehirli cottonmouth, yani su mokaseni olduğunu doğruladı.

En şaşırtıcı olanı ise futbolcunun, yılanın kaskının içinde olduğunu fark edene kadar onu yaklaşık bir saat boyunca takmış olmasıydı. Buna rağmen yılan futbolcuyu sokmadı. Maumelle Hayvan Kontrol Hizmeti Direktörü Chris Davis, futbolcunun sokulmadan kurtulmasını büyük bir şans olarak değerlendirdi.

Yılanı kasktan çıkarmak da kolay olmadı. İç astarın arasına yerleştiği için uzmanlar, onu çıkarmak amacıyla kaska su dökmek zorunda kaldı. Bunun ardından yılan dikkatlice çıkarıldı ve hayvan kontrol hizmeti çalışanlarına teslim edildi.

Yılan daha sonra okul bölgesinden uzaktaki bir ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı. Futbolcu ise başka bir kask takıp antrenmana devam etti.