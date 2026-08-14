Hidrojenli otomobil 653 km/saat hıza çıkıp rekor kırdı

Britanyalı ünlü yarışçı Andy Green, hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip bir otomobille 653,9 km/saat hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Rekor, ABD’nin Utah eyaletindeki Bonneville tuz düzlüklerinde kırıldı.

Yeni sonuç, önceki 298,5 km/saatlik rekorun iki katından da fazla oldu. Uzunluğu 9,75 metre olan otomobil JCB şirketi tarafından geliştirildi ve iki hidrojen motoru toplam 1.600 beygir güç üretiyor.

Belirtildiğine göre proje, yalnızca yüksek hızı değil, hidrojen yakıtı kullanan motorların potansiyelini de göstermeyi amaçlıyor. Bu açıdan yeni rekor, çevre dostu yakıtlara dayalı teknolojiler için de önemli bir test oldu.

64 yaşındaki Andy Green, hız rekorları konusunda deneyimli bir sporcu olarak kabul ediliyor. Green, 1997 yılında Thrust SSC jet otomobiliyle 1.228 km/saat hıza ulaşarak ses duvarını aştı. Bu mutlak kara hız rekoru hâlâ kırılamadı.