Hidrojenli otomobil 653 km/saat hıza çıkıp rekor kırdı

·14·Dünya
Hidrojenli otomobil 653 km/saat hıza çıkıp rekor kırdı

Britanyalı ünlü yarışçı Andy Green, hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip bir otomobille 653,9 km/saat hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Rekor, ABD’nin Utah eyaletindeki Bonneville tuz düzlüklerinde kırıldı.

Yeni sonuç, önceki 298,5 km/saatlik rekorun iki katından da fazla oldu. Uzunluğu 9,75 metre olan otomobil JCB şirketi tarafından geliştirildi ve iki hidrojen motoru toplam 1.600 beygir güç üretiyor.

Belirtildiğine göre proje, yalnızca yüksek hızı değil, hidrojen yakıtı kullanan motorların potansiyelini de göstermeyi amaçlıyor. Bu açıdan yeni rekor, çevre dostu yakıtlara dayalı teknolojiler için de önemli bir test oldu.

64 yaşındaki Andy Green, hız rekorları konusunda deneyimli bir sporcu olarak kabul ediliyor. Green, 1997 yılında Thrust SSC jet otomobiliyle 1.228 km/saat hıza ulaşarak ses duvarını aştı. Bu mutlak kara hız rekoru hâlâ kırılamadı.

Andy GreenBonneville Salt FlatsUtahJCBThrust SSC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Futbolcu, kaskını takıp yaklaşık bir saat yılanla antrenman yaptıFutbolcu, kaskını takıp yaklaşık bir saat yılanla antrenman yaptıBugün, 12:59Türkiye’de imam, boğazına şekerleme kaçan küçük kızı kurtardıTürkiye’de imam, boğazına şekerleme kaçan küçük kızı kurtardıBugün, 12:48Yağmur yağması için Hindistan’da eşekler evlendirildiYağmur yağması için Hindistan’da eşekler evlendirildiBugün, 12:44Hindistan'da göldeki “ceset” beklenmedik şekilde canlandı (video)Hindistan'da göldeki “ceset” beklenmedik şekilde canlandı (video)Bugün, 12:37Tokyo'da bir adamın valizinden 200 kertenkele çıktıTokyo'da bir adamın valizinden 200 kertenkele çıktıBugün, 12:06Canlı yayındaki provokasyon: Kazakistan, Rus yayıncıyı ülkeden sınır dışı ettiCanlı yayındaki provokasyon: Kazakistan, Rus yayıncıyı ülkeden sınır dışı ettiBugün, 12:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti