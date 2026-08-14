Jude Bellingham Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo Değil

İngiltere Millî Takımı ve Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, oyun tarzı ve yetenekleri açısından Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo seviyesinde, tek başına kıyaslanamayacak bir futbolcu değil. Goal.com'un haberine göre, İngiltere Millî Takımı'nın eski yıldızı John Barnes, futbolcunun maçın kaderini tek başına belirleyemeyeceğini ve onun daha çok Bryan Robson gibi komple bir 8 numara olduğunu vurguladı. Goal.com bildiriyor .

Şu anda 23 yaşında olan yetenekli futbolcu, kariyerine Birmingham City'de başladı ve bir dönem Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile karşılaştırıldı. Borussia Dortmund üzerinden üst düzey futbola adım atan Bellingham, kısa sürede Three Lions'ın liderlerinden biri hâline geldi. Euro 2024'teki etkileyici performansı ve millî takımdaki üretken oyunu taraftarların dikkatinden kaçmadı.

Sahadaki Pozisyonu ve Takım Oyunu

Jude Bellingham kariyeri boyunca hem daha geride hem de hücuma yakın, yaratıcı 10 numara rolünde oynadı. Real Madrid'de Kylian Mbappé'nin arkasında görev alarak golcülük yeteneğini gösterse de uzmanlar, potansiyelinin daha derin bir bölgede tamamen ortaya çıkacağını belirtiyor. İngiltere Millî Takımı'nda ise teknik direktör, ona sahada uygun bir oyun kurucu rolü buluyor.

Buna rağmen 247Bet iş birliğiyle değerlendirmelerde bulunan John Barnes, futbolcunun son sakatlıklarının ardından yaşadığı duruma değinirken, millî takımın temel amacının yalnızca yıldız oyunculara dayanmak olmadığını vurguladı. Ona göre, formunun zirvesindeki Jude Bellingham bile İngiltere'ye Dünya Kupası'nı tek başına kazandıramaz.

Dünya Kupası'na Ulaşmanın Yolu

John Barnes, futbolcu ve kaptan Harry Kane gibi liderlerin bazı maçlarda sonucu belirleyebileceğini, ancak en yüksek hedeflere ulaşmak için takım içindeki bütün ortamın geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.diyerek sözlerini sürdürdü eski futbolcu.

Uzmanın görüşüne göre, vasat bir takımda tek bir yıldızın parlamasından ziyade sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak daha önemli. İngiltere Millî Takımı'nın daha iyi sonuçlar elde etmesi için yeterince güçlü futbolcuları bulunuyor ve odak noktası bireysel yetenekler değil, bütünlüklü takım oyunu olmalı.