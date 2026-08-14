Apple'ın yıldönümü akıllı telefonu: iPhone 20 Pro hakkında ilk ayrıntılar

Apple geleceğin amiral gemisi cihazları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor ve içeriden kaynaklar yeni nesil cihazlar hakkında ilk ilgi çekici bilgileri paylaştı. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış Digital Chat Station sızıntı kaynağı, gelecek iPhone 20 Pro serisinin teknik özellikleri ve tasarım konseptine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İddialara göre iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modelleri, şirket içinde V73 ve V74 kod adlarıyla geliştiriliyor. Tedarik zincirinden alınan bilgiler, yeni akıllı telefonların fiziksel ekran boyutlarının biraz büyüdüğünü, ancak cihazların genel en-boy oranının değişmeden kaldığını gösteriyor.

Dört kenarı kavisli yenilikçi ekran

Geleceğin yıldönümü akıllı telefonlarının başlıca özelliği olarak tamamen yeni bir tasarım konsepti öne çıkıyor. Sızıntı kaynağına göre cihazlar, «dört kenarı da kavisli, çerçevesiz ekran» çözümüyle donatılacak. Bu yaklaşım, amiral gemisi pazarındaki mevcut tasarım standartlarını tamamen değiştirebilir.

Uzmanların açıklamasına göre bu teknoloji, tamamen düz 2D ekran ile özel koruyucu camın birleşimine dayanıyor. Koruyucu camın özgün yapısı ve ışığı kırma özellikleri sayesinde kullanıcıda çerçeveler hiç yokmuş izlenimi oluşuyor.

Tasarım ve yazılım uyumu

Yeni teknolojik çözümlerin yalnızca görünümü değil, cihaz kullanım deneyimini de yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Sızıntı kaynağının bilgilerine göre bu özgün tasarım, Apple'ın özel Liquid Glass arayüzüyle birlikte son derece etkileyici bir görünüm oluşturacak.

Apple şimdilik bu cihazların resmi tanıtım tarihini ve diğer teknik ayrıntılarını gizli tutuyor. Ancak tedarik zincirinden sızan bu tür bilgiler, şirketin mobil cihaz pazarında bir başka önemli tasarım evrimine hazırlandığını gösteriyor.