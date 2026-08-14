Yağmur yağması için Hindistan’da eşekler evlendirildi

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir köyün sakinleri, yağmur yağması dileğiyle iki eşek için geleneksel bir düğün töreni düzenledi. Yöre halkı bu geleneğin bereketli yağmurlar ve başarılı bir muson mevsimi getireceğine inanıyor.

Hindistan medyasının haberlerine göre, Anantapur bölgesindeki Kalyandurg mandalına bağlı Kurlapalli köyünün sakinleri, yağış çağırmayı amaçlayan yerel bir gelenek olarak bu töreni düzenledi.

Tören sırasında iki eşek, davullar eşliğinde köy sokaklarında dolaştırıldı. Ardından onlar için sembolik bir nikâh töreni düzenlendi; köylüler çiftin üzerine su dökerek bol yağmur yağması için özel dualar etti.

Köy sakinleri daha önce de benzer bir tören düzenlediklerini ve o dönemde bölgede yağışların iyi olduğunu söyledi. Bu nedenle halk, eski geleneğin bu yıl da muson yağmurlarının bol olmasını sağlayacağını umuyor.