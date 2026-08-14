Güneş tutulmasının ardından göz ağrısı aramaları keskin biçimde arttı

·13·Dünya
Güneş tutulmasının ardından göz ağrısı aramaları keskin biçimde arttı

12 Ağustos'ta gözlemlenen Güneş tutulmasının ardından Birleşik Krallık ve İspanya'da gözle ilgili sorunlara yönelik internet aramaları keskin biçimde arttı. Özellikle “gözlerim ağrıyor” ifadesine yönelik Google aramalarının Birleşik Krallık'ta yüzde 1.500, İspanya'da ise yüzde 5.000 arttığı kaydedildi.

Bazı kişiler, Güneş'e yalnızca birkaç saniye korumasız baktıktan sonra göz ağrısı, baş ağrısı ve bulanık görme gibi belirtiler yaşadı. Uzmanlar, Güneş'e kısa süreli doğrudan bakmanın bile gözün retinasına zarar vererek güneş retinopatisine yol açabileceğini belirtiyor.

Bu durumda belirtiler hemen fark edilmeyebilir ve birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Bulanık görme, göz önünde koyu lekelerin belirmesi, renkleri ayırt etmede güçlük ve gözlerde yanma başlıca belirtiler arasındadır.

Güneş tutulması, kızarmış göz ve gözünü ovuşturan bir adam kolajı.

Bu tür riskler daha önceki Güneş tutulmalarında da gözlemlendi. Örneğin, 1999 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleşen tam Güneş tutulmasının ardından Londra'daki Moorfields Eye Hospital'a yaklaşık 1.600 çağrı geldi; 220 kişi ise gözlerinin zarar gördüğünden endişelenerek acil yardıma başvurdu.

Doktorlar, Güneş tutulmasını izlerken sıradan güneş gözlüklerinin kullanılmamasını, bunun yerine ISO 12312-2 standardına uygun özel koruyucu gözlüklerin takılmasını tavsiye ediyor

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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