Sony Xperia 1 VIII akıllı telefon yüksek fiyatına rağmen iyi satıyor

·1·Teknoloji
Sony Xperia 1 VIII akıllı telefon yüksek fiyatına rağmen iyi satıyor

Japon teknoloji devi Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII’in satış performansının beklenenden de yüksek olduğunu açıkladı. Cihazın fiyatı önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde artmış olsa da kullanıcıların ilgisi yüksek kalmaya devam ediyor. Bu haberi Ixbt.com haber veriyor.

ITmedia Mobile’a verdiği röportajda Sony temsilcileri Shohati Ike ve Eri Kitadzava, şirketin müşterilerinin geri bildirimlerini dikkatle takip ettiğini belirtti. Onlara göre yeni amiral gemisi yalnızca iç pazarda değil, Avrupa ülkelerinde de başarılı bir şekilde satılıyor.

Fiyat artışı ve Avrupa’daki başarı

Hatırlatmak gerekirse Sony Xperia 1 VIII’in Japonya pazarındaki fiyatı 200 000 yeni aştı. Avrupa bölgesinde ise temel versiyondaki 12/256 GB depolama alanına sahip cihaz 1500 euro veya 1400 sterlin fiyatla satışa sunuluyor.

Buna rağmen ixbt.com’un verilerine göre fiyat artışı satış hacmini olumsuz etkilemedi. Avrupa’da doğrudan tüketiciye satış kanallarının güçlenmesi sayesinde satışların önemli ölçüde arttığı bildirildi.

Kamera ve kullanıcı tercihleri

Akıllı telefonun fotoğraf yeteneklerini geliştirmek amacıyla mühendisler kamera modülünü yeniden tasarlamak zorunda kaldı. Yeni yaklaşım, daha büyük bir telefoto lensin yerleştirilmesini sağladı. Bunun için Sony değişken zoom mekanizmasından vazgeçerek 70 mm sabit odak uzaklığına sahip bir lens tercih etti.

Şirket tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen anketlerin de ürün geliştirme sürecinde önemli bir rol oynadığı belirtildi. Alıcılar arasında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre microSD hafıza kartı desteği, cihaz seçiminde en önemli özelliklerden biri oldu.

Sony temsilcileri, microSD yuvası ve geleneksel kulaklıklar için 3.5 mm jakın bulunmasının markanın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini ekledi. Tam da bu kolaylıklar ve kaliteli kameralar, kullanıcıların yüksek memnuniyet düzeyine ulaşmasını sağlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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