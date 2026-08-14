Neymar yapay zemin nedeniyle Palmeiras maçında forma giyemeyebilir

Brezilya'nın Santos kulübünün forveti Neymar'ın, takımının Copa do Brasil çeyrek finalinde Palmeiras ile oynayacağı maçta forma giymesi şüpheli. Nubank Parque Stadı'nın yapay zeminli sahası, taraftarları ve teknik ekibi endişelendiriyor. 34 yaşındaki futbolcu, yapay sahaların sakatlık riskini artırdığını belirterek bu zeminleri uzun süredir sert biçimde eleştiriyor. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre Brezilyalı yıldız, 26 Ağustos'ta oynanacak kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine henüz karar vermedi. Neymar'ın bu konudaki tereddüdü, Santos'un sezonun belirleyici aşamalarına girdiği bir döneme denk geliyor. Deneyimli forvetin yapay zeminlere karşı tutumu değişmezken bu yaklaşım, geçmişte yaşadığı kayıplarla da bağlantılı.

Yapay zeminlerle ilgili sorunların geçmişi

Neymar'ın yapay zeminlere karşı olumsuz tutumu yeni değil. Futbolcu, daha önce Atlético Mineiro karşılaşmasında yapay zemin nedeniyle ayağından sakatlandıktan sonra sosyal medya hesaplarında bu tür sahaların profesyonel futbol için uygun olmadığını açıkça yazmıştı. Ayrıca Palmeiras'ın iç saha zeminini küçük halı sahalara benzeten Neymar, burada futbol oynamanın son derece rahatsız edici olduğunu birçok kez vurguladı.

Forvete göre yapay çim, futbolcuların hareketlerini kısıtlıyor ve sakatlanma ihtimalini ciddi biçimde artırıyor. Bu nedenle futbolcu ve çevresi, kritik maç öncesinde endişelerini dile getiriyor. Teknik ekibin de takvimdeki bu karşılaşma öncesinde oyuncunun fiziksel durumunu ve saha koşullarını ayrıntılı biçimde değerlendirmesi gerekiyor.

Son maçlardaki etkileyici performanslar ve takım sonuçları

Yapay zeminlere ilişkin endişelere rağmen Neymar sahada üst düzey performans sergilemeye devam ediyor. Copa Sudamericana son 16 turunun ilk maçında Santos, kısa süre önce Macará karşısında geriden gelerek zorlu bir galibiyet aldı. Maçın başında gol yiyen Peixe, skoru eşitledi ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Neymar, bu karşılaşmada dizinde ve bileğinde hafif rahatsızlıklar bulunmasına rağmen takımının lideri olduğunu gösterdi. Gabigol'ün attığı golde asist yapan futbolcu, ikinci yarıda ise kornerden gelişen atakta William Arão'nun golünü hazırladı. Maç sonrası röportajlarda gazeteciler Palmeiras'ın sahası hakkında soru yönelttiğinde Neymar, bunun için hâlâ zaman olduğunu ve konuyu henüz düşünmediğini söyledi.

Bu karşılaşmanın sonucu, hem Santos hem de Neymar için sezonun en önemli sınavlarından biri olacak. Takımın önündeki maçlarda alacağı sonuçlar ve deneyimli forvetin forma giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.