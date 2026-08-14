Neymar yapay zemin nedeniyle Palmeiras maçında forma giyemeyebilir

·9·Spor
Neymar yapay zemin nedeniyle Palmeiras maçında forma giyemeyebilir

Brezilya'nın Santos kulübünün forveti Neymar'ın, takımının Copa do Brasil çeyrek finalinde Palmeiras ile oynayacağı maçta forma giymesi şüpheli. Nubank Parque Stadı'nın yapay zeminli sahası, taraftarları ve teknik ekibi endişelendiriyor. 34 yaşındaki futbolcu, yapay sahaların sakatlık riskini artırdığını belirterek bu zeminleri uzun süredir sert biçimde eleştiriyor. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre Brezilyalı yıldız, 26 Ağustos'ta oynanacak kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine henüz karar vermedi. Neymar'ın bu konudaki tereddüdü, Santos'un sezonun belirleyici aşamalarına girdiği bir döneme denk geliyor. Deneyimli forvetin yapay zeminlere karşı tutumu değişmezken bu yaklaşım, geçmişte yaşadığı kayıplarla da bağlantılı.

Yapay zeminlerle ilgili sorunların geçmişi

Neymar'ın yapay zeminlere karşı olumsuz tutumu yeni değil. Futbolcu, daha önce Atlético Mineiro karşılaşmasında yapay zemin nedeniyle ayağından sakatlandıktan sonra sosyal medya hesaplarında bu tür sahaların profesyonel futbol için uygun olmadığını açıkça yazmıştı. Ayrıca Palmeiras'ın iç saha zeminini küçük halı sahalara benzeten Neymar, burada futbol oynamanın son derece rahatsız edici olduğunu birçok kez vurguladı.

Forvete göre yapay çim, futbolcuların hareketlerini kısıtlıyor ve sakatlanma ihtimalini ciddi biçimde artırıyor. Bu nedenle futbolcu ve çevresi, kritik maç öncesinde endişelerini dile getiriyor. Teknik ekibin de takvimdeki bu karşılaşma öncesinde oyuncunun fiziksel durumunu ve saha koşullarını ayrıntılı biçimde değerlendirmesi gerekiyor.

Son maçlardaki etkileyici performanslar ve takım sonuçları

Yapay zeminlere ilişkin endişelere rağmen Neymar sahada üst düzey performans sergilemeye devam ediyor. Copa Sudamericana son 16 turunun ilk maçında Santos, kısa süre önce Macará karşısında geriden gelerek zorlu bir galibiyet aldı. Maçın başında gol yiyen Peixe, skoru eşitledi ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Neymar, bu karşılaşmada dizinde ve bileğinde hafif rahatsızlıklar bulunmasına rağmen takımının lideri olduğunu gösterdi. Gabigol'ün attığı golde asist yapan futbolcu, ikinci yarıda ise kornerden gelişen atakta William Arão'nun golünü hazırladı. Maç sonrası röportajlarda gazeteciler Palmeiras'ın sahası hakkında soru yönelttiğinde Neymar, bunun için hâlâ zaman olduğunu ve konuyu henüz düşünmediğini söyledi.

Bu karşılaşmanın sonucu, hem Santos hem de Neymar için sezonun en önemli sınavlarından biri olacak. Takımın önündeki maçlarda alacağı sonuçlar ve deneyimli forvetin forma giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

NeymarSantosPalmeirasCopa Do BrasilFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jude Bellingham Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo DeğilJude Bellingham Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo DeğilBugün, 13:16Temurxo‘ja Abduxoliqov’un ailesinde büyük bir yas yaşandıTemurxo‘ja Abduxoliqov’un ailesinde büyük bir yas yaşandıBugün, 12:45Manchester City orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'a gidiyorManchester City orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'a gidiyorBugün, 12:36Real Madrid'de ilk sorunlar: savunma hattında krizReal Madrid'de ilk sorunlar: savunma hattında krizBugün, 12:34Wesley Fofana, Chelsea'de İstikrar İhtiyacını VurguladıWesley Fofana, Chelsea'de İstikrar İhtiyacını VurguladıBugün, 12:15Inter, Curtis Jones transferi üzerinde çalışıyorInter, Curtis Jones transferi üzerinde çalışıyorBugün, 12:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı