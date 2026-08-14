Temurxo‘ja Abduxoliqov’un ailesinde büyük bir yas yaşandı
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Temurxo‘ja Abduxoliqov’un oğlunun zamansız hayatını kaybettiği bildirildi. Bu haberi Championat.asia duyurdu.
Zamin.uz ekibi, bu ağır kayıp nedeniyle Temurxo‘ja Abduxoliqov’a, ailesine ve yakınlarına en derin taziyelerini sunar.
Böyle bir acı karşısında sözler yetersiz kalır. Merhumun ruhu şad, ahireti güzel olsun. Yakınlarına sabır diliyoruz.
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