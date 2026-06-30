Dolandırıcılar Amerikalılara bir yılda 68 milyar dolar zarar verdi

·37·Dünya
Dolandırıcılar Amerikalılara bir yılda 68 milyar dolar zarar verdi

ABD'de dolandırıcılık vakaları rekor seviyeye ulaştı. Gallup araştırma şirketi ve Stop Scams Alliance organizasyonu tarafından yürütülen araştırmaya göre, Amerikalılar 2025 yılı boyunca dolandırıcılar nedeniyle 68 milyar dolar kaybetti. Bu, ülke tarihindeki en büyük mali zarar olarak kaydedildi.

NBC televizyon kanalı konuyu böyle bildirdi.

Raporda, bir yıl içinde yaklaşık 15 milyon Amerikalının, yani ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sının çeşitli dolandırıcılık şemalarının kurbanı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, mağdurların yüzde 12'sinin yapay zeka yardımıyla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu vurguluyor. Özellikle deepfake ses ve videolar ile akraba veya bank görevlisi adına yapılan sahte aramalar en yaygın yöntemler arasında yer aldı.

Araştırmacılar, yapay zeka imkanlarının suçluların insanların güvenini daha kolay kazanmasına olanak tanıdığını belirterek, hükümeti bu tür tehditlere karşı kontrol önlemlerini artırmaya çağırdı.

ABDGallupStop Scams AllianceNBC
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Charos
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