Bilim İnsanları Endişeli: Güneş Her An Güçlü Bir Patlama Yaşayabilir

Bilim insanları, Güneş'teki aktivitenin son günlerde keskin bir şekilde arttığını bildirdi. Uzmanlara göre mevcut durum her an daha tehlikeli bir hal alabilir. Özellikle en yüksek seviyedeki Güneş patlaması olasılığı devam etmektedir.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Güneş Astronomisi Laboratuvarı'nın verilerine göre, son 24 saat içinde Güneş'te toplam 17 parlama kaydedildi. Bu, önceki günlerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir rakamdır.

Uzmanlar, bir gün önce 8, ondan önceki gün ise sadece 5 parlama gözlemlendiğini belirtti. Bugün sabah ise M sınıfına ait iki güçlü parlama meydana geldi. Artık bilim insanları, en yüksek seviye olan X sınıfı bir patlama olasılığını dışlamıyor.

Dünya'ya bakan devasa aktif bölge

Astronomlar, mevcut aktif bölgeyi bu yılın Şubat ayında gözlemlenen 4366 numaralı güneş lekeleri grubuyla karşılaştırıyor. O dönemde, 2026'nın en büyük X8.1 seviyesindeki parlaması da dahil olmak üzere birkaç güçlü patlama kaydedilmişti.

Bilim insanları, bu seferki durumun biraz sıra dışı olduğunu belirtiyor. Çünkü 2026'nın en büyük aktif bölgesi doğrudan Dünya'ya bakmasına rağmen, henüz X sınıfına ait güçlü bir patlama meydana gelmedi.

Ancak uzmanlar, bu sakinliğin uzun sürmeyebileceğini vurguluyor. Onlara göre, güçlü bir patlamanın her an başlama ihtimali mevcut.

Bilim insanları neden endişeli?

Bildirildiğine göre, bu aktif bölge iki büyük güneş lekeleri grubundan oluşuyor ve bunlar tek bir manyetik sistem aracılığıyla birbirine bağlı. Bu durum, devasa bir enerji birikimine zemin hazırlıyor.

Astronomlar, bu tür karmaşık manyetik sistemleri kesin olarak tahmin etmenin çok zor olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, manyetik alanın büyük bir kısmının Güneş yüzeyinin altında yer alması ve bu yüzden tamamen gözlemlenememesidir.

Bu nedenle, durumun beklenmedik bir yönde gelişebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Güneş patlamaları ne gibi riskler oluşturur?

Güneş parlamaları güçlerine göre A, B, C, M ve X sınıflarına ayrılır. En güçlüsü X sınıfıdır.

Bu tür güçlü patlamalar Dünya'nın manyetik alanını etkileyerek manyetik fırtınalara yol açabilir. Bu da elektrik şebekelerinde arızalara, radyo haberleşmesi ve navigasyon sistemlerinde kesintilere, bazı durumlarda ise endüstriyel tesislerde elektrik tedarikiyle ilgili sorunlara neden olabilir.

Ayrıca bilim insanları, manyetik fırtınaların kuşların ve hayvanların doğal göç yollarını da etkileyebileceğini vurguluyor.