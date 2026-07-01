Uzay Keşif Hızı Artıyor: Haziran Ayında 28 Roket Fırlatıldı

İnsanlığın uzayı kolonize etme faaliyetleri yeni bir aşamaya geçiyor. 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla, dünya genelinde toplam 28 taşıyıcı roket uçuşu gerçekleştirildi. Bu görevler sonucunda, farklı amaçlara hizmet eden 370 nesne başarıyla Dünya yörüngesine yerleştirildi. Bu rakam, uzay endüstrisinin ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesidir. Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre, geçtiğimiz ay ABD roket fırlatma konusunda mutlak liderliği ele geçirdi. 16 uçuş Amerika Birleşik Devletleri hesabına kaydedildi. Belirtmek gerekir ki, bu rakama Rocket Lab şirketinin Yeni Zelanda'daki Mahia uzay üssünden gerçekleştirdiği iki görev de dahildir. Çin ise 10 uçuşla ikinci sıraya yerleşirken, Japonya ve Avrupa sadece birer roket fırlatabildi.

SpaceX ve Falcon 9: Pazarın Ana İtici Gücü

Özel uzay havacılığı alanında Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Haziran ayında en çok kullanılan roket Falcon 9 oldu ve bir ay içinde 13 kez uçuş gerçekleştirdi. Bu, neredeyse her iki günde bir kalkış anlamına geliyor. Karşılaştırmak gerekirse, tüm Çin devletinin "Chang Zheng" (Long March) ailesine ait her türden roketi toplamda sadece 7 kez havalandı.

Diğer taşıyıcı roketler arasında Rocket Lab şirketinin Electron roketi 3 uçuşla aktiflik gösterdi. Ayrıca Japonya'nın H3, Avrupa'nın yeni nesil Ariane 64 Block 2 roketi ile Çin'in "Queyue-2E", "Lizhan-1" ve "Kuaizhou-11" gibi araçları birer kez yörüngeye yol aldı. Bu çeşitlilik, uzaya erişim imkanlarının sadece devletler için değil, özel sektör için de genişlediğini gösteriyor.

En Yoğun Uzay Üsleri ve Yıllık İstatistikler

Haziran ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü, buradan 8 roket fırlatılmasıyla en aktif kalkış alanı seçildi. İkinci sırayı Florida'daki Cape Canaveral (5 kalkış) aldı. Çin'de ise Jiuquan Uzay Üssü 4 görevle liderlik etti. Bu üsler şu anda küresel uydu iletişimi ve araştırma projeleri için ana kapı görevi görüyor.

2026 yılının ilk altı ayında dünya genelinde toplam 153 orbital uçuş gerçekleştirildi. Maalesef bunlardan 5'i kaza ile sonuçlandı. Buna rağmen genel dinamik pozitif: geçen yılın aynı döneminde uçuş sayısı 145 idi. Mevcut hız korunursa, 2026 yılının insanlık tarihinde uzaya en çok roket fırlatılan rekor yıl olması bekleniyor.

Özbek uzmanlar ve meraklılar için bu veriler, küresel uydu interneti ve uzaktan algılama teknolojilerinin maliyetlerinin düşmeye devam edeceği anlamına geliyor. SpaceX gibi şirketlerin faaliyetleri, uzaya yük taşıma maliyetlerini azaltarak yeni teknolojik imkanların kapısını açıyor.